El Zamora-Sporting se jugará el jueves 19 de diciembre

El encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey que medirá al Zamora CF y al Sporting de Gijón, que milita en la Segunda División, se disputará en el estadio Ruta de la Plata el próximo jueves 19 de diciembre, a las 21:00h, según ha anunciado el club rojiblanco. En breves días se darán a conocer los precios y la fecha en la que pondrá a la venta las entradas para los socios y el resto de aficionados.

La Copa del Rey y el emparejamiento con el Sporting de Gijón ha despertado la ilusión de los aficionados del Zamora CF, que, más allá de la liga regular, tienen puesta su mirada en la futura fase de ascenso a Segunda B y en esta competición que trae muy buenos recuerdos y siempre es atractiva. El entrenador rojiblanco también ha valorado este emparejamiento y admite que, aunque quería el rival más asequible, está contento porque se trata de un histórico. "No es el rival más fuerte pero tampoco el más asequible. Es un equipo que ahora mismo no está todo lo arriba en la tabla que le gustaría pero que tiene buenos futbolistas", entre los que se encuentra el zamorano Cristian Salvador. "La gente, los socios, me decían que querían un Primera División, pero yo prefería el más sencillo", admitió el técnico.

En este sentido, David Movilla tiene claro que al Ruta de la Plata llegará un plantel más que competitivo, en el que podrá haber integrantes del filial gijonés (un máximo de cuatro en el terreno de juego). "Como mínimo habrá siete u ocho jugadores del primer equipo. Tienen jugadores internacionales, pero, además, los que pudieran venir del filial son los futbolistas que tienen opciones de promocionar al primer equipo o son los que en unos años estarán ahí". En cuanto a la forma de preparar este encuentro, el técnico aseguró que la presión interna será la misma que tienen en cada partido y para este compromiso "copero" buscarán "los jugadores que mejor estén a nivel físico y anímico, y los que mejor pensemos que se vana a adaptar al partido".

Desde el domingo, además, comenzó el trabajo de búsqueda de información, y es que Movilla tiene previsto ver en directo al menos tres de los cuatro partidos que tiene el Sporting de aquí al choque de Copa. Además, comentó que "he solicitado una serie de vídeos para analizar", indicó el entrenador quien añadió que todo va en la misma línea que los partidos de Liga.

Respecto a la fecha definitiva, todavía no hay nada cerrado al cien por cien, aunque en el Zamora confían en que quede cerrado este amisma semana.

En cuanto a la actualidad deportiva, los jugadores disfrutaron ayer de su jornada de descanso y volverán al trabajo hoy para preparar su encuentro de este domingo ante el Cristo Atlético a las 17.30 horas.