"Va a ser muy especial el partido contra el Zamora"

Cristian Salvador, jugador zamorano del Sporting de Gijón reconoció ayer haberse llevado una alegría con el sorteo de Copa del Rey, que ha emparejado al equipo asturiano con el Zamora CF, el club en el que se formó. "Va a ser muy especial. No pude prestarle mucha atención al sorteo de Copa porque estábamos concentrados para el derbi, pero estoy muy contento con la oportunidad de volver a casa", asegura.

El centrocampista rojiblanco bromea con la numerosa petición de entradas que deberá atender ante su vuelta a la que es su ciudad natal. "De la familia, de los amigos... Ellos siempre me están apoyando", confiesa. No será, en todo caso, la primera vez que se enfrenté al Zamora. Ya lo hizo con el filial del Sporting, en Copa Federación. Respecto al derbi que disputó contra el Oviedo el domingo y que terminó sin goles, Cristian señaló que "el equipo realizó un gran partido. Estuvimos concentrados durante todo el encuentro", declaró el rojiblanco que fue una de las grandes novedades en el planteamiento del entrenador, José Alberto López, al situarse como tercer central. "Estuve cómodo. Los dos compañeros que tuve al lado me hicieron el trabajo muy fácil", destacó. El vestuario deja a un lado el hecho de continuar a tres puntos de la zona de descenso. "Con dos victorias seguidas volveremos a estar arriba. Todo está muy igualado", sentencia el zamorano.