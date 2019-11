José Díez: "El trabajo no tiene premio"

José Díez, técnico de La Bañeza, se mostró resignado ante la nueva derrota sufrida en casa ante uno de los grandes del grupo: "Se repite en todos los partidos igual. Llevamos varios partidos haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo pero no tenemos premio, y no tenemos premio porque creo que no somos capaces de rematar nuestras jugadas". Además, indicó que "nos fuimos al descanso perdiendo 2-0 sin que el Zamora hiciera nada y nosotros tuvimos dos ocasiones muy claras en el primer tiempo. En la segunda parte nos costó un poco más, intentamos igualar el potencial del Zamora e hicimos todo lo que pudimos pero es cierto que el trabajo que estamos haciendo es bueno pero no nos da premio".