Zamora desea mucha suerte a Sara García antes del Dakar

Un buen puñado de personas se acercaron ayer hasta la Plaza de Viriato para poder desear suerte y despedirse de Sara García antes de que ponga rumbo a Arabia Saudí para disputar una nueva edición del Dakar. La prueba mundial más conocida dentro del mundo del motor que la zamorana afronta con ilusión y ganas a la espera de conocer más detalles sobre la misma.

El acto, abierto a todos los ciudadanos y organizado por la Diputación de Zamora, contó con la intervención del diputado de Deportes Jesús María Prada que, como todos los allí presentes, quiso desear fortuna a García además de revindicar su labor deportiva. "Queríamos con este acto enseñar un poco el trabajo y la apuesta que hace Sara para correr el Dakar. Ella solicitó nuestra ayuda y, como se hizo anteriormente, hemos mantenido el apoyo con el que contaba. Una ayuda que estamos estudiando como aumentar porque creemos que lo merece pues lleva el nombre de Zamora allá donde va, siendo el Dakar una prueba a nivel mundial en la que ya es difícil simplemente participar".

García, que no paró de dar abrazos y hacerse fotos con todos los seguidores que se acercaron a ella durante la hora que duró el acto, no dudó en afirmar que para ella es "todo un honor" poder representar a su provincia. "Para mi es un honor llevar el nombre de Zamora allá por donde voy Soy una enamorada de mi tierra, aunque me haya tocado salir fuera para trabajar", destacó, deseando que su participación en el Dakar sea "de ese tipo de proyectos que le dan un poco visibilidad a la provincia". La zamorana agradeció el apoyo de la Diputación de Zamora y patrocinadores pues "sin ellos, con mi sueldo, sería imposible vivir en Madrid y poder correr este tipo de pruebas".

En cuanto a sus expectativas para el próximo Dakar, Sara García afirmó que "de momento" no cuenta con mucha información. "Pronto se realizará una conferencia en París donde se darán a conocer las especificaciones y los detalles de las etapas", comentó, asegurando que no por ello dejará de "acudir con la misma ilusión que a Perú con el objetivo de poder terminar la carrera".

García, sin embargo, si tiene claro que esperar del próximo Dakar más allá de sus resultados pues espera que, con su participación y la de otras mujeres, "se de un golpe encima de la mesa y se pueda cambiar un poco el chip allí. Creo que ver alguna coleta bajo el casco hara pensar a la parte femenina de aquella sociedad y sensibilizar la zona con ese problema".