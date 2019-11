Que siga la racha

La palabra que podría describir al Zamora CF en estos primeros meses de competición es imparable, pero en el equipo del Duero quieren más. Los rojiblancos están a punto de finalizar 8 días de lo más intensos que comenzaron con la victoria ante el Santa Marta y siguieron con el triunfo ante el Salamanca B el pasado miércoles en jornada adelantada. Hoy quieren poner el broche de oro a esta apretada agenda deportiva en su visita a La Bañeza (16.15 horas), un rival que no teniendo el arranque esperado pero frente al que tendrán que estar al cien por cien. En este sentido, el entrenador indicó que los bañezanos conforman un plantel que se muestra muy competitivo en los inicios de partido y tiene claro que los suyos, una vez más, deberán dar el cien por cien ya que de lo contrario podrían sorprenderles.

A este respecto, Movilla incidió en que detrás de esta magnífica racha del equipo hay mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos y dejó claro que cuando no están al total de su capacidad, sufren.

Aún así, la superioridad que a priori tiene el Zamora CF se refleja claramente en la clasificación. Los del Ruta de la Plata se mantienen líderes y con unos números que les sitúan entre los mejores del fútbol nacional, mientras que a día de hoy el objetivo de La Bañeza es coger oxígeno y alejarse de la zona descenso. De lo que sí tratarán de aprovecharse los hoy locales será del terreno de juego, con unas dimensiones e irregularidades que no benefician a un Zamora que volverá a presentar cambios entre sus titulares. Así al menos lo comentó el entrenador quien volvió a insistir en que las variaciones son fruto tanto de las necesidades del partido como del estado físico y anímico de los jugadores. De este modo, se hace complicado vaticinar un posible once aunque lo seguro es que no estarán Anzola, Perrini ni Rasines.

Además de en el partido, el Zamora CF y sus aficionados tendrán hoy la mirada puesta en Las Rozas, en concreto en en la Ciudad del Fútbol, donde a partir de las 12.30 horas se celebrará el sorteo de la primera eliminatoria de Copa del Rey, una competición en la que la planta noble tiene muchas ilusiones puestas. Como posibles rivales están los equipos de Primera División, salvo los que juegan Europa, y Segunda A. Los encuentros serán a partido único, y en este caso en el Ruta de la Plata con fechas posibles 17, 18 y 19 de diciembre.