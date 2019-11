"Esperemos que lo de Raúl sea solo un susto"

Leo Álvarez deseaba al final del partido que la lesión sufrida por Raúl "no sea más que un susto" y es que, pese a lo positivo del triunfo, lo importante era el estado del joven jugador zamorano. "No sabemos cómo está pero, verle ir andando al grito es buena señal porque si tuviera algo roto rápidamente se hincha y no podría moverse", comentaba el técnico señalando que "no estaba para jugar tantos minutos pero Iñaki también tiene molestias en los talones y lo hemos forzado demasiado". En cuanto al devenir del duelo y la victoria pistacho, el leonés señaló: "Es muy difícil jugar contra un equipo de esta categoría, de este nivel y por ello no hemos podido romper el partido antes. También hemos tenido situaciones de lanzamiento que no hemos podido meter y situaciones fáciles, más o menos, desde seis metros que no aprovechamos. Pero ya sabemos que ningún partido va a ser cómodo esta temporada".