"En el baloncesto actual, 16 puntos no son nada"

Con la sonrisa que da una victoria de prestigio como la lograda ayer bajó Saulo Hernández a sala de prensa, aunque lo que quiso dejar claro es que "ha costado" a pesar de las amplias ventajas con las que contaron los suyos que fueron interceptadas por los rivales que llegaron a ponerse 6 abajo en el último parcial. El técnico sí quiso lanzar un mensaje e insistir en que "en el baloncesto actual, con el físico y con el talento que hay, 12, 14 o 16 puntos no son nada". "Cuando jugábamos Súper y yo, que íbamos más lentos y teníamos menos talento, sí parecía que 16 puntos era un mundo, pero ahora no", añadió el míster quien subrayó que trabajan desde el vestuario que el jugador no mire el marcador. "Nosotros intentamos ser lo más sólidos posibles durante todo el partido, pero creedme que la sensación que teníamos al acabar el primer cuarto estaba en las antípodas de pensar que el partido estaba resuelto", confesó el entrenador del CBZ.

Además, dejó claro respecto a la recta final que "pensar que ellos no van a ser capaces de meter 2 o 3 triples, es no conocer el nivel de Navarra. Lo importante es estar preparado para que cuando pase no nos vengamos abajo cosa que en Ponferrada sí nos pasó. Hoy (por ayer) hicimos hincapié en que el partido se ganaba atrás, que en defensa si nos ganaban fuera con canastones indefendibles".

Lo cierto es que ayer el CB Zamora tuvo muchas fases de un juego más que brillante, algo de lo que también habló el zamorano. "Seguro que se puede jugar mejor, pero sí hay una cosa cierta y es que el equipo ha estado absolutamente concentrado en determinadas situaciones ofensivas de Navarra y lo difícil no es estar concentrado, que lo es, sino estar concentrado cuando no hemos tenido la posibilidad de entrenarlo", comentó Saulo, y es que las bajas han impedido trabajar ciertas situaciones cinco contra cinco. "Todo lo que hemos trabajado de Navarra ha sido con vídeo y pequeños ejercicios en 3 contra 3 y 4 contra 4. No sabíamos cómo lo íbamos a aplicar, y lo han hecho, y les felicito públicamente", indicó.