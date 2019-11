El Zamora Rutas del VIno alarga la racha

El Zamora Rutas del Vino se reencontró con el triunfo en casa al imponerse por 29-26 a BM Alarcos y alargó la buena racha iniciada en Palma del Río sumando dos puntos que, sin embargo, pudieron salirle muy caro a consecuencia de la desafortunada lesión de Raúl, que volvió a recaer de su dolencia en la rodilla.

Desde los siete metros abrió el marcador el Zamora Rutas del Vino, con Ramiro Martínez impasible en el único ataque zamorano con éxito hasta que, a los tres minutos, el argentino volví a ver puerta en un parcial positivo que Cubillas ampliaba a 3-0. Un arranque esperanzador en el que BM Alarcos perdió muchos balones, sin llegar a poder anotar hasta que visitó el punto de penalti un minuto después.

El buen arranque zamorano tuvo continuidad gracias a la labor de Dalmau atacando la zaga visitante. Sus intervenciones permitieron a los locales seguir comandando el marcador con dos goles de ventaja, una diferente que pudo ampliar en los siguientes minutos aunque ni el catalán ni Guille estuvieron muy afortunados. Una falta de acierto que, quizá, motivó los cambios que se vieron a continuación en el bando pistacho.

Si bien atrás solo Jortos se incorporó a una línea que funcionaba muy bien, en ataque Raúl Maide hacía su entrada a pista. Una rotación que no se vio interrumpida con la llegada de la primera exclusión señalada sobre Guille y que no tuvo castigo sobre el Zamora Rutas del Vino por el buen hacer de su defensa. Es más, los locales consiguieron forzar una inferioridad sobre los visitantes y aumentar su renta a tres tantos.

La alegría, sin embargo, no duró demasiado. Cubillas era excluido y BM Alarcos recuperaba a su jugador fuera de pista para poner en aprietos al cuadro de Leo Álvarez. Un apuro del que salió con una buena parada de Admella y un gran gol de Horcajada para encarar la recta final del primer acto por delante en el marcador. Eso sí, ya con solo 10-9 a su favor y con evidentes problemas para atravesar la zaga rival.

El desenlace del primer acto se inició con BM Alarcos fallando el balón para el empate y quedándose con uno menos. Una situación que, con Jaime González mostrando su calidad en el extremo, permitió a los zamoranos estirar un poco más la diferencia y forzar el tiempo muerto visitante. Asueto que reactivó a los visitantes, como evidenció un parcial de 0-3 al que respondió a continuación el cuadro pistacho para terminar alcanzando el vestuario con un 15-12 a su favor.

Tres minutos tardó en abrirse el marcador en la segunda mitad y lo hizo en favor de un BM Alarcos que se quedó a continuación con un hombre menos. Una incidencia que no ayudó a que el Zamora Rutas del Vino saliera del estado de letargo con el que regresó del vestuario. Un mal reinicio de partido por parte local que salvaron los goles de Mouriño y la pillería de Cubillas. Acciones que no evitaron que, con el paso de los minutos, la contienda acabara estando de lo más ajustada (18-16, m. 40).

Con las espadas en todo lo alto y un cuarto de hora por delante, el Zamora Rutas del Vino no conseguía volver a ver puerta con facilidad como lo hizo en la primera parte. No pudo contragolpear tanto y eso se notó, permitiendo a BM Alarcos poner en pista el ritmo que más le interesaba. Un control que, por minutos, no tuvo incidencia en el marcador gracias a los esfuerzos de Mouriño y Jortos para mantener arriba a los suyos.

El intercambio de goles que parecía llevar el duelo a un final igualado se rompió poco antes del minuto 50 con dos goles consecutivos de Jortos y una parada de Admella que ponía a los Guerreros de Viriato con cuatro goles de renta (24-20). Un margen con el que encaró los cinco minutos decisivos y que amplió Jaime González para dejar la victoria al alcance de la mano de los de Álvarez. Un triunfo que no pudo ser una fiesta completa pues Raúl, que había jugado a gran nivel, se resintiód e su rodilla y acabó el duelo lesionado.