Francia se toma la revancha ante España en el Ángel Nieto

Francia se tomó la rebancha de la final del último Eurobasket en la que cayó ante España en el paasdo mes de julio, y lo hizo tras controlar el marcador desde el principio del partido frente a un rival nada acertado que, aún así, tan sólo cedió por cuatro puntos en el marcador final. Ninguno de los dos equipos jugó bien ante un pabellón Angel Nieto que registró una de las mayores entradas de su historia y que no pudo disfrutar en un partido feo en el que ninguno de los dos equipos ofreció el espectáculo de que es capaz.

El comienzo del encuentro fue el típico de un amistoso en el que ninguno de los dos rivales se jugaban nada, salvo la honrilla de disputar la revancha de la final del último Eurobasket en el que España fue claramente superior al equipo galo. Pero esta vez, las circunstancias eran bien distintas ya que España no pudo contar ayer con dos de sus mejores jugadoras interiores como son Laura Gil y Georgina Bahí que ha sustituído a la lesionada María Araujo y además, como es sabido, la "center" titular de Mondelo, Astou Ndour, se encuentra recuperándose de la operación a la que fue sometida hace unas semanas. Y notó esas ausencias España frente a una selección francesa mucho más armada en centímetros.

El equipo de Lucas Mondelo tardó en adquirir el nivel de juego que se le presupone hasta el punto de que no lograba su primera canasta hasta que se cumplían los primeros cuatro minutos de juego, mientras su rival anotaba siete puntos. Laura Nichols estaba muy sola dentro de la pintura, y la ex del Zamarat Nogaye Lo la sustituía pero tampoco era capaz de frenar a las pívots francesas que se imponían claramente para llevar su ventaja en el marcador hasta los diez puntos (3-13) antes de que la orensana Paula Ginzo anotase su primera canasta poco después de saltar a la cancha.

Tampoco hubo reacción con la entrada de Silvia Domínguez como directora del juego español y el primer cuarto se cerraba con un decepcionante 13-21 tras una interminable lista de errores y falta de acierto de las españolas.

Se reanudó el encuentro con Laia Palau y Silvia Domínguez en el "combo", y el regreso de Nichols fortaleció bastante a España que reaccionó y en cinco minutos se situaba con un esperanzador 19-21. Pero entonces, Francia se olvidó de la pintura y apostó por la línea de 6.75 para volverse a distanciar con dos triples que rompieron la defensa en zona que había ordenado el seleccionador español y el partido se iba al descanso con 20-29.

No mejoró la concentración española en el tercer cuarto y la ristra de despropósitos se hizo todavía más larga, aunque afortunadamente, Francia tampoco lograba mejores resultados en su juego. Lo intentó de nuevo Mondelo con una defensa zonal 2-3 y, otra vez, Francia respondió con dos triples que pusieron el 24-37. España no lograba imponerse en el juego interior, pero tampoco hacía daño desde el perímetro como lo demuestra el que hasta entonces no hubiera anotado una sola canasta de tres puntos.

Mondelo recurrió de nuevo a sus dos bases y Valerie Garmier, desde el banquillo francés, no paraba de ordenar rotaciones para seguir imponiendo su poderío físico. El marcador seguía siendo cortísimo y Francia alcanzaba los 40 puntos en la última jugada del tercer cuarto, y España todavía no había llegado a los 30. Fue Paula Ginzo la que lo consiguió con dos tiros libres con sólo 3 segundos en el electrónico.

España regresó a la cancha haciendo pressing en todo el campo pero Francia respondió con el tercer triple de Michel (31-44). Palau acertó en un tiro corto, pero las francesas no bajaban el ritmo, hasta que llegó el primer triple español en el minuto 32 obra de Leonor Rodríguez (36-48) y Ginzo se sumó a la tímida reacción española para que Valerie Garnier solicitase un tiempo muerto con 38-48 y el partido todavía estaba vivo cuando restaban aún 6.27 para el final.

Leo Rodríguez había entrado por fin en calor y puso el triple para acercarse a siete puntos, España apretó en defensa y frenó el siguiente ataque francés para que de nuevo Rodríguez, pusiera el 43-48 en el minuto 36. La siguiente en recuperar el espíritu guerrero español fue Laura Nichols para firmar un 2+1 (46-48) y la grada del Angel Nieto despertó por fin y el ruido en los ataques franceses era ahora ensordecedor.

Garnier paró el partido con un tiempo muerto porque veía lo que se le podía venir encima con poco menos de dos minutos de tiempo de juego. Las banderas españolas ondeaban y las canteranas del Zamarat gritaban ¡España, España!.

Yasmina Alcaraz le pitó una falta en ataque en un bloqueo a Nogaye Lo con 46-50 y Esperanza Mendoza parecía compensar señalando otra a Francia. Y Leo regresaba con otro triple para acercar a España a un solo punto con el pabellón puesto en pie. Michelle, que no había fallado casi en triples, regaló dos tiros libres con 50 segundos y Hartley firmaba un triple contra el tablero que ya fue definitivo (49-53).

Quedaban solo 28 segundos y Silvia Domínguez fallaba una de esas penetraciones que nunca falla aunque tenga una pívot encima y Hartley sentenció anotando a continuación dos tiros libres que ya fueron inapelables.