"Ya me siento parte de este equipo"

El jugador del BM Zamora Rutas del Vino Raúl Maide declaró ayer en rueda de prensa que "tenía bastantes ganas de volver tras mi lesión porque he pasado mucho tiempo lesionado, nunca había estado tanto tiempo, y volver en Palma del Rio y ganando bien, es una gran alegría".

El jugador zamorano comienza a ser considerado ya en el equipo pistacho como uno más de la plantilla tras pasar la lógica etapa de adaptación a esta categoría: "Veterano no soy todavía aunque llevo ya tres años en el equipo pero ya me siento parte del equipo por los minutos que estoy jugando y espero seguir haciéndolo bien".

Maide reconoció que no esperaba ganar a Palma del Rio de forma tan clara: "Esperábamos ganar pero no con tanta facilidad aunque tampoco fue sencillo porque el principio nos fuimos en el marcador pero ellos llegaron a ponerse a dos goles. No fue tan fácil como pueda parecer al ganar de seis". Y reconoció que no sabe exactamente qué es lo que le falta al Rutas del Vino para dar todo de sí: "No sé, tal vez entrenar más intensos".

El BM Zamora regresa al Angel Nieto donde ha perdido ya dos partidos esta temporada: "No hay que alarmarse por ello, porque el objetivo sigue siendo siempre ganar en casa, también como premio a la afición y esperemos volver a ganar este sábado". Y respecto al rival de mañana, Alarcos Ciudad Real, Maide cree que "es un buen equipo, es el tercero de la liga, tiene una plantilla muy completa, defienden muy duro y corren mucho. Es un equipo muy completo y será muy difícil ganarles". La Liga sigue estando muy igualada y Maide lo reconoce: "Si hubiéramos perdido, hubiéramos caído porque los demás también ganaron, y es verdad que está todo muy igualado por lo que tenemos que ganar este sábado a Alarcos".

El Rutas del Vino se enfrentará mañana al Alarcos de Ciudad Real, todo un histórico del balonmano español que lucha desde el tercer puesto por el regreso a Asobal.

Leo Alvarez

El entrenador del Rutas del Vino, Leon Alvarez reconoció respecto a la victoria en Palma del Río que "teníamos claro que teníamos que hacer las cosas muy mal para que nos remontaran once goles pero la premisa era continuar con el trabajo realizado en la primear parte, seguir con ese ánimo, con esa actitud que nos dio las alas para irnos al descanso con esa importante ventaja. Dependemos un poco de eso, de estar eufóricos, con ganas de meter otro gol más y eso es lo que necesitamos aparte de la regularidad".

Afortunadamente llegó la victoria frente al "farolillo rojo" y hubiera sido muy trágico no haberlo conseguido: "Estamos en una situación difícil en la que no estamos consiguiendo los resultados que queremos tener. Afortunadamente, Palma ya pasó, ya hemos sacado esos dos puntos, hemos puntuado en una cancha complicada y no ha sido gratis, cino gracias a hacer una muy buena primera parte. Luego vimos que no era nada fácil porque ellos también lo intentaron hacer bien delante de su gente", añadió el entrenador del Rutas del Vino que luchará mañana por seguir escalando puestos en la clasificación de la Liga.