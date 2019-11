Las palas zamoranas encuentran oro en sus duelos

Los clubes zamoranos siguen fabricando nuevas alegrías cada fin de semana en sus diferentes compromisos y competiciones, encontrando oro en duelos complicados y sumando puntos que les acercan poco a poco a sus objetivos para esta temporada. En esta ocasión, Pádel Duero y CD Albatros Zamora dieron pasos hacia delante en una jornada con muchas más victorias que celebrar que derrotas que lamentar.

En el Centro Deportivo Albatros hubo alegría por partida doble. Primero, el sábado, con la disputa del envite de Las Brujas de Zamora en la tercera jornada de las Series Nacionales que se impusieron por un claro 8-4 en una eliminatoria con duelos entretenidos e igualados. La segunda, la firmada por el equipo masculino del Club Deportivo Albatros en esa misma competición, si bien estos lograron su triunfo a domicilio ya que disputaban el sábado en las pistas de Pádel Indoor Benavente su particular derbi con el Kia Busanauto Pádel Malgrat.

El duelo en Benavente respondió a las expectativas y los cuatro partidos de la jornada fueron de alto nivel y muy igualados. Circunstancia de la que quedó reflejo en el marcador final, tanteo que fue de 5-7 para un CD Albatros que se mantiene como líder de su grupo en las Series Nacionales de Pádel, puesto que pondrá en juego en Cubillos a final de mes.

Por otra parte, también gozó de un buen fin de semana el Club Pádel Duero con el estreno del equipo patrocinado por Caja Rural que competirá por segundo año en la Liga Amateur de Pádel Internacional. Competición que se disputa íntegramente en Valladolid y en la que las zamoranas debutan en Primera División tras lograr el pasado año el ascenso.

La apertura de campeonato por parte de las zamoranas fue bastante positiva ya que saldaron sus dos primeros envites con una victoria y una derrota. El Caja Rural Pádel Duero sumó sus tres primeros puntos en la mañana del domingo al vencer a The Player por un ajustado 1-2. Un buen resultado que no pudieron repetir ante el mejor equipo de la competición, el Mantequería Peña-CDO, que frenó en seco el buen arranque zamorano con un 3-0. Un resultado que no altera el buen comienzo de competición de este equipo y el fin de semana casi perfecto de las palas zamoranas, siempre dispuestas a encontrar oro en cada envite.