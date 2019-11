Innova Chef desperdicia una renta de 15 puntos

Un pésimo cuarto periodo condenó a Innova Chef a la derrota después de haber ido por delante en el marcador durante todo el encuentro. Dos abultados parciales en los últimos 8 minutos de 14-0 y 15-3 le dieron la victoria final a un Ponferrada que partía del último puesto y se sitúa ahora en una posición más tranquila de la clasificación del Grupo Oeste.

Innova Chef visitaba al colista del grupo en busca de su quinta victoria de la temporada. Y de entrada se hizo con el control del encuentro gracias a una férrea defensa en toda la pista que ahogó por completo el ataque local en los primeros minutos del encuentro (2-6, minuto 2). Reaccionaban los locales de la mano de Fernández Stefanuto y se acercaban en el luminoso (6-8), aunque una canasta de Libroia devolvía los cuatro puntos de ventaja al equipo zamorano (6-10, minuto 5). Pero Innova Chef no acababa de sentirse cómodo y, sobre todo, no conseguía frenar las internadas de Stefanuto que, con cuatro puntos más, conseguía igualar el marcador a falta de 3.38 para el final del primer cuarto (10-10). Innova Chef replicaba y dos tiros libres convertidos por Canda le colocaban de nuevo por delante en el luminoso (10-12). Catrest Intragas Clima CDP había ido de menos a más y el choque estaba ahora muy igualado, con dos equipos que intentaban hacerse fuertes en defensa y que se iban al final del cuarto con un ajustado 15-16.

Ya en el segundo periodo, Nicholas se erigía en protagonista y con seis puntos consecutivos suyos, los zamoranos abrían brecha en el luminoso (15-22, minuto 12). Los locales apretaban en defensa, lo que les llevaba a cometer muchas faltas personales y sus rivales no perdonaban desde la línea de tiros libres, con lo que conseguían ampliar su renta hasta los 8 puntos (18-26, a 7.37 del descanso). Un triple de McDonnell daba aire a los bercianos, pero aparecía de nuevo Nicholas que, desde la línea de tiros libres colocaba el 21-30 en el marcador.

Parecía que Innova Chef tenía el partido controlado y tras un breve intercambio de canastas (23-32), se entró en una fase de total dominio de las defensas. Ponferrada trataba de impedir que Zamora corriese, mientras que los visitantes no querían dar vida a su rival. Hasta tres minutos estuvo el luminoso sin moverse. McDonnell rompía la sequía con dos tiros libres y los visitantes replicaban con una canasta de Iza (25-34). Quedaban poco más de dos minutos para que el encuentro llegase al descanso y el equipo de Ponferrada trataba de dar un nuevo giro a los acontecimientos cambiando de táctica. Pero aunque de entrada puso en apuros a la defensa zamorana, al final Innova Chef consiguió aguantar el tipo para irse al descanso todavía con 8 puntos de ventaja (29-37).

Innova Chef, mas acertado en el tiro de dos que su rival, y también en el rebote, tenía que controlar sus perdidas de balón para no sufrir en la segunda parte. Pero de entrada no lo conseguía. La dinámica del partido no cambiaba, y el choque se igualaba al máximo, con un continuo toma y daca que hacía que las diferencias en el luminoso, eso si, se mantuviesen en torno a los 8 puntos (35-44, minuto 23).

Un triple de Canda, el primero para los zamoranos, colocaba a Innova Chef con 12 puntos de renta (35-47), y aunque los visitantes no conseguían romper el partido de manera definitiva, poco a poco iban imponiendo su ritmo y ampliando su ventaja en el marcador (39-54, minuto 25). Pero Catrets Intragas Clima CDP encontró la solución a sus problemas en el lanzamiento exterior y con dos triples consecutivos conseguía frenar la escapada de los zamoranos (45-54, a 3.34 del final del cuarto). Innova Chef no encontraba la manera de cortar esos lanzamientos exteriores del equipo de Ponferrada, y con tres triples más, los locales recortaban un poco mas las diferencias para llegar al cuarto decisivo con ´solo´ seis puntos de diferencia (56-62).

El último cuarto comenzaba como había terminado el primero, con otro triple de los locales, aunque Innova Chef no se dejaba amilanar, mantenía la calma y buscaba en el contragolpe y en su mejor acierto en el tiro interior la manera de mantener su renta (61-69, minuto 32). Pero un parcial de 8-0 colocaba el 67-69 a falta de cuatro minutos para el final y obligaba al técnico visitante a pedir tiempo muerto después de cuatro minutos y medio sin que su equipo viese aro. No funcionó de entrada, y Ponferrada empataba el encuentro a 69. No quedaba ahí la cosa y un 4-0 colocaba a los locales por delante en el marcador a cuatro minutos de la conclusión (73-69).

Innova Chef no conseguía reaccionar y al final Catrets Intragas Clima CDP hizo sangre de un rival hundido y que se acabó yendo del partido.