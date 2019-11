El cross zamoranos demuestra su pujanza en Atapuerca

Los tres clubes federados de Zamora compitieron en el Cross de Atapuerca, considerado desde hace varios años como el mejor del mundo y, por supuesto, de España. El número de participantes zamoranos viene a revelar el auge que está volviendo a alcanzar la especialidad de campo a través. Atletismo Zamora tuvo como resultados más destacados el puesto 52º de Diego Bravo codeándose con los mejores especialistas africanos y españoles, y muy bien situado como sub 23 aunque esta categoría no está incluída en el programa de Atapuerca. Las otras dos grandes bazas del club zamorano como son David Campo y Nerea Miguel demostraron que están todavía lejos de su mejor forma pero no por ello estuvieron lejos de los puestos detacados, con Campo en el puesto 22 de Sub 14, y Nerea Miguel algo más retrasada, en el 30º, pero Atletismo Zamora ha recurrido la clasificación de la infantil zamorana.

Benavente Atletismo desplazó a medio centenar de atletas con un magnífico puesto 19º de Ismael Alvarez y el no menos meritorio 14º de Laura Maniega en sub 10.

Por su parte, el Vino de Toro Caja Rural participó con una veintena de corredores, con especial actuación de Javier Montero en cadetes que alcanzó la segunda posición a escasos metros del vencedor. Y en la misma carrera, Alvaro Jaén firmó el puesto 22º. Por su parte, Alberto Cubo fue décimo tercero en el cross corto.

En la Media Maratón de Medina del Campo, el club toresano consiguió tres podios con Ricardo Mayordomo venciendo en Master B con 1.15.44 tras ser cuarto en la clasificación general; Francisco Javier Mendo logró la tercera plaza en Master C con 1.19.50 y en esta misma categoría, Juan Carlos Pérez terminó décimo con 1,26.30. El sub 23 Santos Francisco fue primero marcando un tiempo de 1.26.30. Por su parte, Sergio Fernández Lasiras, del Benavente Atletismo, alcanzó el décimo puesto en la carrera de 10 kilómetros disputada también en Medina con un tiempo de 36.06.