Fran García, antes de que el club anunciase su marcha, explicó en rueda de prensa que "tuvimos nuestras opciones al final, luego nos penalizó alguna decisión arbitral un poco controvertida, al final acusamos la falta de rebote, especialmente en dos acciones de rebote ofensivo de ellas. Teníamos que haber matado el partido antes cuando estábado seis o siete puntos arriba a falta de dos minutos. Tuvimos un par de balones para haber sumado algo más, y no lo hicimos; volvieron y nos ganaron el partido". Aunque el técnico asturiano no es dado ha analizar la labor de los árbitros, esta vez Fran García reconoció que en la acción en que se lesionó Amy Okonkwo hubo falta sobre ella: "La manera en que cayó no pudo hacer flopping o nada extraño. Me imagino que habría un empujón por detrás pero de nada vale quejarse, la acción fue así y nos penalizó bastante".

También señaló sobre la lesión de Brittany McPhee que "la falta del pilar ofensivo del equipo al inicio del tercer cuarto, te penaliza mucho aunque tiramos de casta hasta el final y solo dos cositas en el rebote nos privó de la victoria". Sobre el futuro del equipo, Fran García reconoció que es una derrota preocupante porque "es un rival que va a estar contigo luchando por debajo y tienes que ganar estos partidos en casa. Esto te obliga a hacer un sobreesfuerzo para intentar ganar partidos fuera". Respecto a la posibilidad de refuerzos, no quiso dar datos aunque anunció su marcha diciendo: "Vamos a ver qué pasa en las próximas horas".