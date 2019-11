Oumaiz da a España la primera victoria en Atapuerca desde hace once años

El español Ouassim Oumaiz, actual campeón de España absoluto de campo a través con 20 años, derrotó ayer a todos los africanos en Atapuerca, considerado el mejor cross del mundo, que inauguraba el circuito mundial.

El atleta de Nerja, que reaparecía cinco meses después de sufrir una fractura de estrés en el sacro, siguió el ritmo de los africanos y, pese a sufrir una caída en una curva del circuito del Parque Arqueológico, en el último kilómetro atacó para presentarse vencedor bajo la pancarta de meta. A continuación llegaron los ugandeses Timothy Toroitich y Simon Ayeko y el eritreo Aaron Kifle.

Oumaiz, del club Cuevas de Nerja, se entrena en Madrid en el grupo de Antonio Serrano. Hacía once años que no ganaba un español en Atapuerca, desde que lo hizo Alemayehu Bezabeh en la quinta edición, en 2008.

El zamorano Diego Bravo debutaba en la temporada invernal y, muy lejos de su mejor forma, firmó el puesto 52º de la clasificación absoluta al tiempo que entraba en el tercer puesto de los nacidos a partir de 1999, superado por el vencedor absoluto y por Diego Alegre.

En la prueba femenina del Cross de Atapuerca, el ritmo impuesto desde un principio por un grupo de cinco corredoras, entre las que se encontraba la favorita Senbere Teferi, marcó las primeras diferencias de la carrera. Teferi, acompañada de Gloriah Kite, Eva Cheronu y Fikadu Zenebu aguantaron el ritmo sin ataques hasta que la vigente campeona, Teferi realizó un cambio de ritmo que rompió el grupo haciendo sufrir a sus compañeras.

La etíope protagonizó un ataque larguísimo que la dejó cerca de su cuarta victoria en la historia del Cross de Atapuerca, mientras que la segunda plaza estaba siendo muy disputada y finalmente se la adjudicó Cherono al adelantarse en los metros finales a Fikadu Zenebu.

Las españolas Teresa Urbina y Celia Antón terminaron la prueba en octavo y décimo lugar, respectivamente.

En cuanto a la participación zamorana, la benaventana Teresa Herráez finalizó en el puesto 49º, con su compañera Marta Fraile en el 74º.

Otro puesto destacado fue el 39º de Andrea Esteban en sub 18 y el 34º de Aroa Bartolomé en sub 14. En sub 20, María Campo fue 42ª y Alba Pedroso, 50ª.

En chicos, David Campo fue el mejor de toda la participación zamorana con el 22º puesto en sub 14 y anuncia una buena temporada.

Benavente Atletismo también estuvo bien representado en el Cross Corto Femenino con el puesto 19º de Ismael Alvarez; y en Veteranos, el Vino de Toro Caja Rural estuvo con Silvino López entre los 20 primeros, mientras José Angel Rabadán terminó el 31º.