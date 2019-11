A por la undécima

El Zamora CF intentará prolongar esta noche su racha victoriosa consiguiendo elo undécimo triunfo consecutivo en esta temporada en la que parece dispuesto a batir todos los récords que ya dejó muy caros en la pasada. El equipo de David Movilla contará con todos sus efectivos, a excepción de Rasines -rotura fibrilar- y Moha, para recibir esta noche (20.30 horas) en el Ruta de la Plata a un Santa Marta que, tras protagonizar un buen comienzo de liga, se ha visto relegado a una discreta décimo tercera posición.

David Movilla asegura que no le resulta difícil mantener a su equipo tensionado después de tantas victorias seguidas porque "todas las semanas hablamos mucho, y estoy viendo una gran responsabilida y una gran conciencia en este grupo humano. Todos los partidos acaban reventados y valoran el esfuerzo que les supone ganar. Hay que ser conscientes de saber por qué van bien las cosas porque cuando se tuerzan habrá que volver a conseguir esos valores que el equipo viene mostrando ahora que vienen bien dadas".

El Santa Marta es un equipo, a juicio de Movilla, que "no me da la sensación de que esté en un mal momento después de los partidos que le he podido ver. En el último partido fallaron un penalti, la primera ocasión del Numancia marcó el gol, dieron un palo con el empate a uno... A mi me pareció ser superior al Numancia, y los jugadores que ha fichado este año, le potencian. Es prematuro adivinar cuál va a ser su devenir, pero creo que va a estar entre los diez primeros, a diferencia de otros equipos que también han comenzado mal, al Santa Marta no le veo para play off pero sí para darle productividad al juego que está haciendo y creo que puntuará más a menudo".

No resulta sencillo adivinar nunca las alineaciones del entrenador del Zamora CF y menos en las últimas jornadas en las que ha variado mucho sus equipos. Jon Villanueva es fijo en la portería, y Parra podría continuar en la defensa junto a Asiel, Piña y Coque; en el centro del campo, Juanan y Carlos Ramos parecen destinados al medio centro, con Dani y Vallejo como medias puntas; y Sergio García estaría en punta junto a Valentín.