Plácido Domingo descarta actuar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El tenor español Plácido Domingo no actuará en el acto cultural previsto para abril en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según informó ayer el comité organizador. "Después de considerarlo detenidamente, he tomado la decisión de no participar en el evento kabuki-Opera debido a la complejidad del proyecto", manifestó el cantante español después de anular sus actuaciones previstas en Estados Unidos en los últimos meses, justo tras recibir múltiples acusaciones de abuso sexual por parte de varias cantantes.