Mirotic asegura que hay una campaña en su contra: "No superan mi fichaje por el Barça"

El ala pívot montenegrino del FC Barcelona, Nikola Mirotic dijo ayer sobre algunas informaciones publicadas en los últimos días sobre él que podría parecer una campaña contra su persona, que eso ocurre porque está en el Barça y "hay mucha gente jodida, que no lo han superado aún y no lo van a superar nunca". "Yo no le digo nada a nadie, es su vida y la pueden tomar como quieran, pero les duele, así que ellos tendrán sus razones", añadió el jugador. "Todo eso me da risa porque en nuestro equipo, tanto jugadores, como técnicos y directiva estamos muy unidos", comentó.