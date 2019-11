"No me esperaba estar a este nivel a estas alturas"

El entrenador del Zamora CF David Movilla no cree que los tres partidos seguidos que jugará en el plazo de una semana su equipo vaya a influir en el rendimiento en el campo aunque sí "en el plan de trabajo de entrenamientos. Ajustaremos las cargas porque hay que competir entre semana, aunque en cuanto a las alineaciones, las valoraremos como todas las semanas, en ese sentido no va a variar".

Movilla no se preocupa en exceso por mantener el altísimo nivel que ha alcanzado el Zamora en su juego hasta final de temporada porque "un equipo es un ser vivo, evoluciona e involuciona continuamente, tendremos momentos que bajemos, habrá momentos álgidos y otros con mal juego o malas sensaciones en los que ganemos partidos, y otros con buen juego que no ganemos. Ahora mismo, en el momento en el que está el equipo, por ponerle un debe, las segundas partes de los dos últimos partidos no ha estado a la altura de lo que es capaz de dar este equipo. Siempre encontramos elementos de mejora, fortaleciendo aquello que venimos haciendo bien, que son bastantes cosas, pero siempre hay elementos de mejora. En el último partido en casa, la segunda parte no la afrontamos como tenía que ser, y en Burgos, en la segunda parte no atacamos bien, y ambos con el marcador favorable. Siempre veo elementos de mejora, no me preocupa que el equipo pueda tener altibajos, que es algo normal, pero intentaremos que sean los menos posibles. Llegarán, es inevitable".

Movilla reconoce asimismo que no había un planteamiento previo para que el Zamora alcanzase este altísimo nivel en el primer tercio de la campaña: "Antaño había planteamientos para estar a tope en determinadas épocas, pero yo no creo en esas cosas. Yo no he planificado para sacar 34 puntos a estas alturas. Afrontamos cada partido para ganar pero sí me ha sorprendido gratamente que el equipo ha evolucionado desde la jornada tres o cuatro, a un nivel mucho más rápido de lo esperado. Más que en lo táctico, este equipo es muy racional, muy cerebral en su perfil humano, y tal vez adolecía de otros valores, y ha logrado alcanzar un gran nivel de entusiasmo, de intensidad y de ritmo, muy superior al esperado a las fechas en que estamos. No me esperaba que la evolución fuera tan rápida. Pero podemos involucionar si no seguimos trabajando ciertos aspectos mentales, emocionales, físicos o tácticos que trabajamos todas las semanas".

En cuanto al nivel del Grupo VIII de esta temporada, el entrenador del Zamora CF aseguró que "no me molesta que alguien piense que ha bajado el nivel, lo que no significa que lo comparta. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Nosotros vemos muchos partidos y hablamos con los otros entrenadores, y coinciden en que el nivel de este año es superior. De la parte media de la tabla hacia arriba ha subido el nivel y también que este Zamora tiene más capacidad que el año pasado. La plantilla tiene más recursos, más versatilidad. Ha crecido tanto el nivel del grupo como el del Zamora. Queremos mejorar nuestro nivel, que todo el equipo esté enchufado y mejorando. Por el valor humano de esta plantilla soy optimista porque el nivel de exigencia que se les pone enseguida lo recogen y tratan de darlo", añadió Movilla para concluir que "hay un gran margen de mejora porque el equipo es muy joven y los que siguen del año pasado, cada uno ha dado un paso adelante".