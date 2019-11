Dani Escudero no cree que vaya a haber represalias de la Federación

El jugador del Zamora CF Dani Escudero ha señalado este jueves en rueda de prensa que "llevamos encadenada diez victorias seguidas y estamos con el mismo entusiasmo que el primer día para continuar con la racha", y recordó que ya en la Arandina, "hace dos temporadas encadenamos creo quince o dieciséis victorias seguidas y doce con la portería a cero, con lo que no es nada nuevo para mi. A ver si somos capaces de superar aquello". El extremo del Zamora CF añadió que intentarán mantener este ritmo tan alto: "Con esa intención trabajamos todos los días. No digo que no sea posible ganar todos los partidos que restan pero vamos a intentarlo. Afrontamos cada semana de manera que lleguemos al partido de la mejor manera y con la intención de ganarlo".

A título personal, el atacante rojiblanco reconoce que los constantes cambios que David Movilla realiza en las alineaciones del equipo "es algo nuevo para mi, pero no por el hecho de no participar. El mister cree que es bueno para el equipo hacer cambios y en función del rival elaborar la alineación. Por lo tanto, simplemente nos queda entrenar de la mejor manera para ponérselo lo más complicado posible".

Respecto al controvertido tema de la Selección Uefa, Escudero señaló que "hablamos con el club desde el primer momento, nos manifestaron su intención, nosotros creimos conveniente tomar esa decisión y también se nos manifestó la intención de hacernos contrato profesional, con lo que tampoco había ya cabida para ir a la Selección". Y no cree que este conflicto con la Federación pueda afectar en los arbitrajes: "No creo que influya. La Federación es lo suficientemente profesional como para alejarse de esas cosas".

Dani Escudero se muestra sorprendido por el rendimiento que está alcanzando el Burgos Promesas esta temporada aunque "desde el primer momento se vio que tenía una plantilla muy competitiva aunque no sabíamos hasta qué punto y la Arandina sorprende que no esté tan arriba pero han cambiado de entrenador y ya han ganado y puede ser que haya un cambio de dinámica", añadió el atacante del Zamora CF.