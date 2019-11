Cubillas: "En Palma podemos puntuar fácil"

Si fuera por las palabras y la actitud mostrada ayer en rueda de prensa por parte de Pablo Cubillas, el aficionado del Zamora Rutas del Vino podría pensar que en el cuadro de Viriato las victorias se acumulan por doquier. "Confianza a mí no me falta", espetó el extremo haciendo que sonaran varias risas en la sala de prensa del Ángel Nieto al puntualizar sus anteriores declaraciones: "Creo que en Palma de Río podemos puntuar fácil".

El extremo leonés no se ha vuelto loco ni es ajeno a la realidad del bloque pistacho, marcada por las tres derrotas ligueras consecutivas con las que se llega a la siguiente contienda. Simplemente, Cubillas cree que "está faltando un plus más de confianza" y es consciente de que una actitud derrotista no lleva a ninguna parte. Y menos en División de Honor Plata.

Para el jugador del Zamora Rutas del Vino, la visita a Palma del Río es un partido importante pero no mucho más complicado que cualquier otro. "Llevamos una dinámica mala pero creo que todos los equipos fuera van a ser complicados, así que no creo que este partido sea más difícil que otros para puntuar", afirmó ayer, apuntando que "de hecho, aunque sea más favorable jugar en casa para romper esa mala racha, Palma del Río se nos va a dar bien". Un pensamiento que no excluye que los cordobeses vayan "a hacer lo que sea para puntuar pues ven al equipo flojo y querrán sacarnos algún punto para ajustar la pelea por abajo en la tabla".

Esa sensación de debilidad que parece lógica conclusión del contraste entre objetivos y resultados de los zamoranos no piensa Cubillas que sea real. Y de eso espera que tanto él como sus compañeros puedan aprovecharse en la mañana del domingo. "No creo que seamos flojos, más bien que hemos tenido mala suerte. En algunos ámbitos la fortuna no nos ha acompañado, hemos tenido muchas lesiones pero anímicamente estamos bien", analizaba el leonés, añadiendo: "Eso es importante. Nos ayudará a tirar para arriba".

Para el extremo, la diferencia entre el potencial zamorano y su actuación liguera hasta la fecha reside en esas circunstancias que están rodeando al equipo. "Un poco de confianza nos vendría bien pero, sobretodo, recuperar algún jugador lesionado", reconocía, apuntando a que "la vuelta de Raúl esta semana" puede hacer que "todo vaya mejor".

De hecho, Cubillas espera que esa mejoría comience a cobrar forma este mismo domingo. Aunque al Zamora Rutas del Vino le vayan a faltar tres primeras líneas como Octavio, Jortos y Sarasola. "Creo que, pese a que en ARS Palma del Río juegan buenos jugadores, podemos puntuar con cierta facilidad. Ellos tienen un muy buen ataque con Morgado y Diego Reyes pero en defensa flojean un poco", explicó, apuntando a esa debilidad defensiva como un aspecto determinante. "Si sabemos explotar sus fallos, tendremos muchas posibilidades", concluyó el jugador en una intervención en la que evidenció que se siente "como en casa" en Zamora. Porque esa moral irreductible y el deseo de vencer en cualquier circunstancia son cualidades inherentes de los "Guerreros de Viriato".