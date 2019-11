Biel Román se lesiona y será baja en el Innova Chef

El jugador del Innova Chef Biel Román tendrá que permanecer en torno a los dos meses parado debido a la lesión de menisco que sufrió en el último partido y que le hará pasar por el quirófano en los próximos días. El jugador mallorquín explicó que sufre una rotura de menisco producida "en el último partido" aunque "durante la pretemporada ya tuve alguna molestia. Fue en una acción muy simple, en un cambio de dirección. Noté un pinchazo en la rodilla y tuve que parar. Las pruebas han dado que el menisco externo está fracturado y tendré que someterme a una operación".

El jugador balear había alcanzado ya un alto nivel de juego que se verá ahora interrumpido por la lesión: "Nunca la lesión viene bien. En pretemporada porque ya estabas preparado para iniciar la temporada, o porque estabas en tu mejor momento, o cuando estás mal porque comenzabas a tener buenas sensaciones. Las lesiones vienen cuando vienen y hay que afrontarlas de la mejor manera posible".

El base del CB Zamora cree que "la incorporación de Ryan como de Brice Canda fueron muy positivas para nosotros y se nota que poco a poco, aunque hemos tenido problemas para entrenar por bajas y otros motivos, estamos mejorando y esperemos seguir así durante la temporada". El base mallorquín cree que el equipo puede luchar por jugar la fase de ascenso de nuevo aunque "nuestro primer objetivo es lograr la permanencia lo antes posible y si pasamos a la fase de ascenso, nosotros encantados".

Biel Román explicó que "el equipo cuando mejora es en el entrenamiento y creo que cuando este equipo pueda tener un poco más de continuidad en los entrenamientos es cuando vamos a notar mayor progresión. Pero lo que nos está ocurriendo ahora, a medio o largo plazo va a ser bueno para nosotros, vamos a ser un equipo más sólido y más fuerte", concluyó.

El pequeño de los hermanos Román Benassar que han jugado en el CB Zamora no sabe si el grupo Oeste de este año es más fuerte que el pasado: "El nivel de la Liga ha subido pero al final, hasta que no sales a jugar, no importa tanto el rival como dar tú el máximo".

Por su parte, Saulo Hernández, entrenador del Innova Chef, explicó respecto a la lesión de Román que "intentamos ser lo más coherentes posible con las lesiones. Vienen, se intenta recuperar de la mejor manera posible, y si pueden estar antes, pues mejor". Afortunadamente, Libroia parece recuperado de su lesión por lo que tan sólo Unai Mendikote y Biel Román serán las bajas para el domingo en Ponferrada "un rival ante el que tenemos que estar alerta porque creo muy poco en las sensaciones que rodean al equipo y a su clasificación. Flota en el aire que le ganamos en pretemporada, da igual que tengan cinco fichajes nuevos: que empezaron la liga 0-5 aunque hayan ganado a Rioja y Navarra, dos de los favoritos; y que nosotros, con Ryan y Bryce y como venimos de meter cien puntos, ya no tendríamos ni que desplazarnos el domingo. Pero la realidad es muy distinta", añadió Saulo Hernández.