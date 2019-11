Toni Doblas defiende a su excompañero Pepe Reina frente a Rufián

El exportero del Betis Toni Doblas ha defendido este miércoles a su compañero Pepe Reina frente al diputado de ERC Gabriel Rufián y le espetó que si se rodeara de gente como el guardameta de origen cordobés le iría mejor, lo que ilustra con una fotografía del político catalán con el dirigente de Bildu Arnaldo Otegui.

Doblas, quien coincidió con Reina en el Nápoles, ha salido en Twitter al paso del cruce de mensajes entre el portero internacional y el político catalán tras el debate televisivo de los candidatos a las próximas elecciones generales.

"Y si antes del debate lo tenía claro...Ahora lo tengo MUCHO MÁS CLARO!', escribió Reina en lo que se interpretó como un apoyo a VOX, tras lo que Rufián le escribió que "Más Eric Cantona y menos Pepe Reina", quien apostilló que él es también "muy fan de Eric Cantona, la verdad!!".

"Para eso estamos en democracia claro...cada uno puede pensar lo que le dé la gana. ¿O sólo vale en algunos casos? Ay ay ay Gabriel...que hay que dar ejemplo hombre", prosiguió el portero campeón del Mundo con España, a quien defendió su amigo Toni Doblas con argumentos similares.

"No hay ningún partido político con el cual me sienta identificado 100%. Soy amigo de mis amigos. A los cuales defiendo sin importar sus ideas políticas, raza o religión. Se llame Pepe Reina o Manolo López", afirma Toni Doblas. El portero sevillano subraya que no es por ello fascista, que es "español de Andalucía o andaluz de España, hijo de ama de casa y alicatador; de izquierdas por herencia y costumbres, pero no de la izquierda actual que negocia con independentistas, terroristas o cualquiera que pretenda dividir o joder a mi país", tras lo que concluye con una posdata: "ni voto".