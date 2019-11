Felixovar: "Estamos solo concentradas en el siguiente partido y en ganarlo"

María Felixova compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Ángel Nieto para asegurar que, pese a la cercanía de la ventana FIBA que llevará a mitad de Quesos El Pastor lejos de Zamora, nadie su equipo está pensando en ello ahora mismo. "Estamos concentradas en el siguiente partido y en ganarlo", aseguró, para también hablar de la necesidad de "un cambio de actitud" de las naranjas ante un duelo trascendental.

La pívot no restó importancia al choque frente a CB AlQazeres de este fin de semana. "Sabemos que este es un partido importante y que el último que jugamos no fue el mejor por nuestra parte", afirmó, añadiendo: "El pasado sábado empezamos muy mal el duelo y luego no pudimos reengancharnos al partido porque ellas estaban en gran forma". Para la eslovaca, es importante que las jugadoras de Fran García demuestren que han "aprendido de estos últimos partidos" y que "se ha trabajado esta semana muy duro para el sábado". "Tenemos que cambiar nuestra actitud y empezar mucho más agresivas y dispuestas a pelear por la victoria", subrayó.

En cuanto a ese cambio de actitud al que apunta Felixova, la jugadora explicó que el equipo firmó la pasada jornada "Un primer cuarto en el que pareció que pensábamos que la victoria iba a ser gratis". "Si queremos la victoria tenemos que ir a por ella. Tenemos que ser un equipo más fuerte mentalmente y salir desde el primer minuto demostrando que somos un grupo de luchadoras", afirmó.

Por otra parte, la eslovaca consideró que pese a todo, Quesos El Pastor está mejorando y progresa pese a una mala racha en la que, para ella, el principal déficit está en "la regularidad". "Se supone que tenemos que aprender de todos los partidos que hemos perdidos hasta ahora pero seguimos teniendo problemas en algunos momentos del partido. Sabemos como reaccionar tras una mala situación pero nos falta la regularidad necesaria para jugar a ese nivel al principio o al final del partido. Estamos mejorando pero tenemos que ganar esa regularidad para ganar partidos", comentó.

Felixova cerró la rueda de prensa siendo muy clara a la hora de hacer ver el compromiso de las jugadoras con Quesos El Pastor, afirmando que para ellas no es nada complicado jugar un partido tan importante justo antes de una ventana FIBA. Todo lo contrario porque, para ellas, "no hay más que este partido". "Desde luego que estamos concentradas en el partido, para nosotras no importa nada más que ese partido. Lo que pase después no está en nuestras mentes ahora mismo, ahora mismo solo pensamos en el encuentro y en ganarlo", concluyó.