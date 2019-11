Team Cadena Warrior arrasa en el Bilbao Open 2019

Una vez más el equipo "Team Cadena Warrior" regresó a casa cargado de medallas. Esta vez del Bilbao Open de Jiu Jitsu Brasileño 2019, cita a la que acudió con diez deportistas zamoranos que consiguieron nada menos que 16 medallas. Un botín que llevó a la formación zamorano-charra a ocupar la primera posición en la modalidad No Gi (sin kimono) y la tercera en la modalidad Gi (con kimono) en tierras vascas.

Entre los deportistas más destacados estuvieron Ju Pereira y Raúl Domínguez, consiguiendo ambos el oro en las dos modalidades de su categoría; Silvia Prieto, campeona en la modalidad Gi; Miguel Ángel Rojo, primero en la modalidad Gi; y Sergio Hidalgo, Oro en la modalidad No Gi y plata en la modalidad Gi; y, por supuesto, el Maestro Guilherme Cadena, campeón en la modalidad abosluta de No Gi

Además, cabe destacar el resto de metales logrados por la expedición zamorana que completaron Teresa Sánchez (bronce de su categoría en la modalidad Gi); Celia Martín (plata en la modalidad No Gi y bronce en la modalidad Gi); Raúl Corral (plata en la modalidad Gi y bronce en la modalidad No Gi de su categoría); Alejandro Colmenero (bronce en la modalidad Gi; y Aaron Carneiro (plata en la modalidad No Gi).