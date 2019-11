El Valencia necesita un triunfo hoy para depender de sí mismo

El Valencia recibe hoy al Lille en la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones obligado a ganar para depender de sí mismo en la lucha por la clasificación para los octavos de final tras empatar en Francia en el anterior choque.

El equipo de Albert Celades llega a este partido reforzado por el triunfo que logró en LaLiga en campo del Espanyol y que ha atenuado las malas sensaciones de sus tres duelos anteriores.

El primero de esos tres amargos choques fue en Lille, donde estuvo a punto de maximizar su pobre planteamiento pero acabó firmando tablas. Un empate que relegó al Valencia en la tercera posición del grupo con 4 puntos frente a los seis de Chelsea y Ajax.

Si el Lille no suma su primera victoria no tendrá opciones reales de clasificarse. Algo poco probable pues el conjunto entrenado por Galtier no vence como visitante desde el 31 de marzo ante el Nantes (2-3).

En cambio, el Valencia deberá medirse como local al equipo londinense y como visitante al holandés, por lo que casi todas las combinaciones que le sitúan en la siguiente ronda cuentan con estos tres puntos en juego.

Para este encuentro, Celades tendrá la baja por sanción de Diakhaby, expulsado en el último envite, y las ausencias por lesión de Piccini, Coquelin, Kevin Gameiro y Guedes. También Rubén Sobrino y Carlos Soler podrían ausentarse por diversas molestias.