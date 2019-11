Fran García: "El 11-0 de salida nos lastró mucho"

El entrenador del Quesos El Pastor, Fran García reconoció que su equipo no tuvo su día ayer en Gernika y que la derrota fue mucho más clara que la encajada una semana antes frente a Perfumerías Avenida: "Salimos mal ya en el primer cuarto, fuera del partido y nos metieron un parcial de 0-11. Acabamos el primer cuarto perdiendo ya de mucho y a partir de ahí, contra un equipo de este calibre y en su casa, poco puedes hacer ya".

En todo caso, el rendimiento defensivo del Quesos El Pastor no fue el mejor: "No hemos estado bien en defensa aunque es verdad que ellas lo han metido todo, con altos porcentaje, pero sí es verdad que no estuvimos a la algura en defensa. Hemos encajado 82 puntos y con tiros muy liberados. No hemos estado al nivel defensivo que requería jugar contra un equipo así".

No sólo es que los rivales ya conozcan a Brittany McPhee sino que, además, ayer la norteamericana no estaba bien físicamente: "No es valorable su actuación porque jugó con fiebre y con mucho catarro. Intentó echar una mano en lo que pudo, pero no estaba, ni mucho menos, al cien por cien".

El entrenador del Quesos El Pastor reconoció que a Gernika le salió todo bien ayer: "Es un equipo que está en una buena racha, viene de ganar bien en Europa esta semana, la semana pasada perdieron en la prórroga en Valencia después de tener el partido medio ganado, y en la semana anterior en Eurocup perdieron de tres puntos con Avenida. Están en un punto álgido de la temporada y está claro que como no estés tú muy acertado, al final te acribillan". La imagen del Quesos El Pastor fue mucho peor que la ofrecida ante Avenida una semana antes: "Ese parcial inicial fue muy duro y te lastra mucho. No fue como el día de Avenida que sales bien al partido, estás siempre metido, remontas, pero hoy no ha sido así".