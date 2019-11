Fernando Lorenzo no dio opción a sus rivales

El zamorano Fernando Lorenzo y la salmantina Alba Pedrosa fueron los vencedores absolutos del VI Trofeo de Otoño de Campo a Través que se disputó ayer en el bosque de Valorio con una escasa participación de atletas, en su mayoria pertenecientes al club Atletismo Zamora.

Fernando Lorenzo era el claro favorito y cumplió los pronósticos con quince segundos de ventaja respecto a Manuel Martín y seis más con Roberto Martín. En la prueba femenina se impuso Alba Pedrosa que compatibiliza el atletismo con la cantera del Perfumerías Avenida de baloncesto, por delante de su compañera en Atletismo Zamora María Campo, y la veterana Carmen Bailador completó el podio femenino.

Otros vencedores en categorías inferiores fueron Laura Maniega (sub10), Lucía Maniega (sub 12), Nerea Miguel (sub 14), Alba Viñuela (sub 16) en féminas; y Héctor Marcos (sub 145), David Campo (sub 16) e Iván Caramazana (sub 18). Carmen Bailador fue la primera veterana y Fernando Lorenzo, el primer veterano, con Manuel González e Iván Cordovilla acompañándole en el podio.

Por otra parte, en la XXIV Media Maraton Internacional y 10 KM Villa del Tratado de Tordesillas, Jaime Pedrero Santos, de Benavente Atletismo, logró ayer el puesto 39º de la general y 5º en su categoría de Master D con un tiempo de 1:25:33.

Benavente Atletismo también estuvo representado en el VII Cross Ciudad de Palencia Mariano Haro en la categoría Sub 14 femenino sobre una distancia de 1.000 metros con el puesto undécimo para Cristina Jáñez Chaguaceda con 3:46 y el 17º para Carla García López con 3:59.

Por otra parte, el Vino Toro Caja Rural dio inicio al campo a través con resultados esperanzadores. En la 9ª Carrera de la Salchicha de Zaratán, el corredor de la categoría Master Juan Antonio Verdugo lograba la 3ª posición.

En la localidad vallisoletana de Tordesillas se celebraron los 10 Km Villa del Tratado de Tordesillas, Miguel A. Bocos Cañibano y J. Ramon García lograban la victoria en sus respectivas categorías de Master D y E, respectivamente, después de realizar una buena carrera en la que se clasificarían 7º y 15º respectivamente en la clasificación general. En Palencia tuvo lugar la 7ª edición del Cross Ciudad de Palencia "Mariano Haro", el Vino Toro Caja Rural tomó parte con varios de sus atletas obteniendo una resultados más que esperanzadores de cara al futuro.