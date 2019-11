Saulo: "Esta victoria sabe a gloria pero nos puede salir cara por las lesiones"

"Esta victoria sabe a gloria pero nos va a salir cara, seguro", afirmaba al término del encuentro del Innova Chef su técnico Saulo Hernández. El entrenador acabó muy contento con el rendimiento de sus jugadores, alabando "el compromiso que demuestran y que ayudan a crear la identidad de club que queremos" pero también preocupado porque ayer varios de ellos acabaron bastante "tocados" la contienda.

"La sensación, quizá por las lesiones, es que esta victoria ha sido contundente en el marcador pero solo allí. No ha habido facilidad alguna durante el partido y creo que Gijón ha demostrado ser un equipo muy físico y con talento que ha hecho necesario un partido extraordinario de muchos de los jugadores del Innova Chef para lograr esta victoria", comentaba Saulo Hernández asegurando que si bien los zamoranos dominaron la contienda desde el primer tiempo, tuvieron que trabajar duro para conservar su renta. "Es complicado para nosotros a estas alturas de temporada ofrecer la solidez necesaria como para conseguir una ventaja y mantenerla", confesó el entrenador.

Sin embargo, ayer en ese sentido Saulo Hernández acabó satisfecho. " El equipo ha manejado mejor los tiempos y las situaciones que en partido anteriores. Ahora es cuestión de ir trabajando y añadiendo cosas para que el nivel se mantenga", comentó antes de hablar del aspecto negativo de la tarde, las lesiones de varios de sus jugadores.

"Hemos hablado durante la semana de que contamos con una plantilla corta, de once jugadores. Y, tras lo ocurrido hoy, ese problema se acrecenta", manifestaba Saulo, añadiendo: "Ahora mismo Unai estará fuera durante las próximas dos o tres semanas; Anthony regresará el lunes a los entrenamientos; Biel se ha resentido hoy de la lesión que le tuvo un mes en el dique seco; Javi, me ha confesado "me he reventado el pie"; y Guido con una ceja rota es seguro que tendrá que parar unos días... La victoria sabe a gloria pero nos va a salir cara. Eso sí, no me canso de alabar que todos ellos afronten cada partido como una guerra, dándolo todo en cualquier situación".