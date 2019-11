Fernando Lorenzo y Alba Pedrosa ganan el Cross de Otoño

El zamorano Fernando Lorenzo y la salmantina Alba Pedrosa fueron los vencedores absolutos del VI Trofeo de Otoño de Campo a Través que se disputó esta mañana en el bosque de Valorio con una escasa participación de atletas, en su mayoria pertenecientes al club Atletismo Zamora.

Fernando Lorenzo era el claro favorito y cumplió los pronósticos con quince segundos de ventaja respecto a Manuel Martín y seis más con Roberto Martín. En la prueba femenina se impuso Alba Pedrosa que compatibiliza el atletismo con la cantera del Perfumerías Avenida de baloncesto, por delante de su compañera en Atletismo Zamora María Campo, y la veterana Carmen Bailador completó el podio femenino.

Otros vencedores en categorías inferiores fueron Laura Maniega (sub10), Lucía Maniega (sub 12), Nerea Miguel (sub 14), Alba Viñuela (sub 16) en féminas; y Héctor Marcos (sub 145), David Campo (sub 16) e Iván Caramazana (sub 18). Carmen Bailador fue la primera veterana y Fernando Lorenzo, el primer veterano, con Manuel González e Iván Cordovilla acompañándole en el podio.