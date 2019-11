El Zamora Rutas del Vino sigue sin levantar cabeza

El Zamora Rutas del Vino demostró ayer que está muy lejos de su nivel habitual y cayó por 25-29 ante Acanor Novás en un partido en que los gallegos, con poco más que un gran Lloria bajo palos, se llevaron los dos puntos del Ángel Nieto. Y es que, por el bando pistacho, ni hubo frescura en ataque ni ideas ni una defensa sólida.

Con las ideas muy claras y acosando la portería rival, el Zamora Rutas del Vino inició su partido con intensidad ante un Acanor Novás capaz de defender el 0-0 hasta el minuto tres, momento en el que Ramiro inauguró el luminoso desde los siete metros. Un tano que los gallegos pudieron igualar antes de lpaso por los cinco minutos.

La defensa con avanzado propuesta por los pistacho no tardó en asentarse y dar réditos. Los zamoranos habían encajado un gol en siete minutos pero, por contra, no convertían su esfuezo en goles. A veces por el meta vistiante, otras la falta de tino, las diferencias siguieran siendo estrechas en el tanteo cuando llegó el primer momento importante del duelo para los locales con la exclusión de un visitante y 4-3 en el marcador. La superioridad no la desperdició el cuadro zamorano, si bien la contienda seguía abierta de par en par (6-4, m. 11).

No fue hasta el minuto 12 cuando, impulsado por el acierto de Ramiro Martínez y el trabajo de Mouriño en el pivote, el Rutas del Vino pudo despegarse algo en el marcador. Tres tantos de renta había logrado al paso por el ecuador de un primer itempo igualado que se cobraba la inesperada lesión de Jortos.

Con el marcador anclado en 8-5 y ambos equipos marrando ocasiones, fue Acanor Novás quien solicitó tiempo muerto en busca de soluciones. Sin embargo, fueron los de Viriato lo s que salieron de su atasco gracias a la segunda exclusión visitante. Una alegría momentánea pues, a continuación, Ramiro veía los dos minutos y los visitantes se acercaron en el marcador para dar emoción a la recta final del primer acto.

Los minutos previos al descanso transcurrieron con mucha igualadad e intercambio de aciertos y fallos por parte de ambos bandos. Un guion que parecía podría mantener los tres tantos de renta en favor de un Zamora Rutas de la Plata que, sin embargo, cedió terreno en los segundos finales al encontrarse con el meta rival y encajar un parcial de 0-2 para el ajustado 12-11 con el que se llegó al descanso.

Desde los siete metros pudo abrir Jaime el marcador en el segundo acto. Sin embargo, fue Acanor Novás quien logró el empate batiendo a Barrientos (que había entrado por un no muy atinado Admella). De hecho, los visitantes lograban cerrar los primeros cinco minutos con un parcial de 0-2 que ponía por detrás a un Zamora Rutas del Vino noqueado. Los pistacho, sin ideas, se quedaban con un hombre menos a continuación y encajaban otros dos goles más que hacían temblar el Ángel Nieto en favor de un Acanor Novás apoyado por casi 200 aficionados (12-15, m 36).

Guille puso fin al desastre zamorano pero su gol parecía insuficiente y era de obligado cumplimiento que Leo Álvarez solicitara tiempo muerto. Del receso regresó con bríos el Zamora Rutas del Vino pero, en su intento por remontar, se volvió a topar con Lloria. El cancerbero empezó a coleccionar paradas imposibles y, ayudado por los palos, alargó la sequía local hasta que Cubillas hizo el 14-17 en el minuto 41.

Los tres goles abajo eran una renta salvable pero el cuadro de Viriato necesitaba apelar a una versión más eficaz y sobria de la que había mostrado en pista. Tenía 18 minutos por delante y Ramiro allanaba el camino con un nuevo gol. Pero, enfrente, Acanor Novás no iba a rendirse ante su entregada afición y mantenía el pulso goleador, si bien los galelgos entraban al último cuarto de hora ya con un único gol de ventaja.

Tenía el empate en la punta de los dedos pero dos inferioridades consecutivas pusieron a Zamora Rutas del Vino de nuevo dos goles por debajo en el tanteo para entrar en la recta final de partido con las espadas por todo lo alto y mucha tensión en pista (20-22, m. 50). Una subida de pulsaciones que daba lugar a protestas, golpes y exclusiones como la que sufría Acanor Novás. Un lance que compensaba, como no, Lloria bajo palos.

El meta gallego se convirtió en el salvador de su equipo, que llegó a los últimos minutos con cuatro goles a su favor ante un Zamora Rutas del Vino sin iniciativa y que, encima, eba entrada Raúl para ver como al minuto tenía que abandonar el choque "tocado". Un cuadro pistacho abocado a la derrota que no bajó los brazos pero que no pudo remontar en el tramo final la diferencia que Lloria, expulsado al final por una niñería, cosechó con sus intervenciones para Acanor Novás.