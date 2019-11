El Innova Chef, ante un rival directo con el que resarcirse

El pabellón Ángel Nieto acoge esta tarde a las 17.00 horas un partido que enfrentará al Círculo Gijón Baloncesto (séptimo) contra el Innova Chef (octavo), y deshará el triple empate existente este la sexta y la octava posición de la conferencia oeste de la LEB Plata. Una victoria para los de Saulo Hernández que podría suponer escalar posiciones y entrar por primera vez en la temporada entre los seis primeros puestos que dan acceso a la segunda fase y la lucha por el ascenso, además de resarcirse de la derrota en casa del líder.

El encuentro estará, previsiblemente, marcado por las bajas en el banquillo local, que no contarán (muy probablemente) con el base Anthony Libroia quien aún no se ha recuperado totalmente de su lesión ante Zornotza hace 3 jornadas, y con la baja asegurada del alero Unai Mendikote, al que se no se espera hasta al menos dentro de 3 jornadas al sufrir una rotura fibrilar del bíceps femoral en un golpe ante Juaristi.

Marcados por las bajas

Las ausencias, sin duda, marcarán la octava jornada de competición, aunque el Innova Chef sabe sobreponerse a rotaciones cortas. La clave estará en los jugadores que salgan desde el banquillo, que a día de hoy se encuentran en un gran estado de forma física y mental. La aportación de los jugadores importantes está siendo destacada.

Jugadores como Ryan Nicholas, Bryce Canda o Walter Jr cargan con la principal responsabilidad ofensiva del equipo sin dejar de lado la faceta defensiva y están siendo muy bien respaldados por jugadores que ganan en importancia y seguridad partido a partido como es el caso de Biel Román, Javi Beltrán, Ziga Samar o Mads Bonde entre otros.

El estado de estos jugadores será decisivo para lograr la que sería la cuarta victoria para un Innova Chef que aún no podido disputar jornadas con toda la plantilla completa y que luchará por colocarse con el 50 por ciento de victorias.

Frente a ellos, su inmediato predecesor; el Círculo Gijón Baloncesto que al igual que los zamoranos acumulan tres victorias en lo que va de temporada: Marbella, Rioja y Ponferrada, todas ellas ajustadas, pero pudiendo haber sacado más en otros tantos partidos perdidos al final.

Además, en el equipo asturiano militan el primer y el segundo máximos anotadores de la conferencia. Por un lado el exterior Jamal Reynolds (17,0 puntos de media), uno de los jugadores llamados a ser claves y que está cumpliendo con las expectativas tras destacar en la NBL Canadiense. En la posición de alero se encuentra el actual máximo anotador, Gregorio Adón (17,2 puntos de media). Ambos ocupan además, la tercera y cuarta posición en la carrera por el MVP, solo superados por Yevgen (segundo, Zornotza) y Walter Cabral (primero, Innova Chef).