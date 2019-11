Un día para cambiar de rumbo

Con una única victoria en los últimos cinco partidos, lesiones por doquier y una posición incómoda en la tabla, al Zamora Rutas del Vino se le presenta esta tarde (19:30 horas, Ángel Nieto) la ocasión de cambiar el rumbo. No de poner fin a sus problemas, ya que algunos no tienen una solución inmediata, pero al menos de atenuar su mal estado con dos puntos y una alegría ante su público. Un primer paso para caminar hacia un futuro más halagüeño que no será sencillo de dar pues, enfrente, tendrá a un rival rocoso como es Acanor Novás.

Con la melancolía y la nostalgia típica de tiempos otoñales maneja su día a día el aficionado zamorano al balonmano. Los últimos resultados hacen que parezca lejana la imagen de equipo indomable en su feudo y aspirante eterno a la fase de ascenso. Sin embargo, en el vestuario dirigido por Leo Álvarez no se mecha la vista atrás, se mira hacia delante. Y, justo enfrente, está Acanor Novás y la oportunidad de recuperar la fiabilidad en el Ángel Nieto.

"Estamos trabajando mejor que el año pasado y, en la medida que podamos ir ajustándonos a las bajas, seremos más competitivos. No hemos tenido un buen inicio de liga pero, con tiempo y redistribuyendo un poco el apartado ofensivo, se irá progresando en el rendimiento y podrán llegar mejores resultados", señalaba Leo Álvarez antes del duelo de la séptima jornada de liga. Un capítulo para el que recupera a tres de los jugadores que no pudieron vestirse de corto en la visita a UE Sarriá. Un viaje en el que Zamora Rutas del Vino dejó mala imagen pues "no pudo competir" en ningún momento.

Regresarán Gastón Mouriño y Ramiro Martínez, los máximos goleadores del cuadro pistacho. Como también lo hará un Jaime Fernández que parece encontrarse mejor de su desgarro muscular. Efectivos más que necesarios para un conjunto que, sin embargo, no podrá evitar tener ausencias. "Raúl ha regresado a los entrenamientos pero su rodilla no está lo suficientemente estable como para jugar el partido", señalaba el entrenador de un Zamora Rutas del Vino que volverá a carecer de su estrella, Octavio, y en el que es seria duda Sergio Sarasola.

Con estos mimbres, el plantel zamorano tratará de reconducir su situación clasificatoria y ofrecer un juego mejor al del pasado sábado. Objetivo que pretende alcanzar mediante la mejora en algunos apartados específicos como "la efectividad ofensiva" o "el número de pérdidas de balón". Dos campos que, según explicó el entrenador del Zamora Rutas del Vino, son dos de las razones de que el grupo "acabe encajando goles" y sea el segundo equipo más goleado de la liga.

Precisamente, en el polo opuesto del espectro goleador, se maneja el rival que confrontarán los pistacho esta tarde. Un Acanor Novás que transita por la División de Honor Plata en la décima plaza, con un punto más que el Zamora Rutas del Vino, y que es la sexta escuadra que menos tantos encaja.

Los gallegos, ya sin Bolly o Muiña, son un equipo que no trae buenos recuerdos a Leo Álvarez y acuden al Ángel Nieto dispuestos a repetir actuación respecto al pasado año. "Íbamos ganando de diez y nos empataron al final pues controlaron el partido y supieron generarnos nervios", reconocía el leonés, apuntando que espera "un encuentro muy distinto". "Será un partido igualado, con no diferencias demasiado amplias", vaticinaba el técnico de un Zamora Rutas del Vino que conoce bien a su adversario.

"Acanor Novás es un conjunto que juega muy bien a balonmano y que tiene jugadores muy grandes. Defiende duro y en ataque tiene las cosas claras, con hombres que dominan bien la categoría y una buena portería", comentaba Álvarez sobre un adversario incómodo contra el que los de Viriato están obligados a "hacer un partido muy serio". "Tenemos que ser capaces de controlar su ataque y salir muy rápido al contragolpe. Debemos imponer nuestro ritmo de partido y reducir las pérdidas de balón", aseguró el entrenador de un Zamora Rutas del Vino que conoce la ruta hacia aguas más tranquilas en una División de Honor Plata en la que ha de enderezar su rumbo.