Walter Júnior: "Solo cabe ganar, como cualquier duelo"

Walter Júnior y Saulo Hernández comparecieron ayer en la sala de prensa del Ángel Nieto para hablar del siguiente compromiso del Innova Chef en LEB Plata. Un duelo que, como indicó el jugador, "solo cabe ganar" si bien el hecho de que sea un rival clasificatorio directo de los zamoranos en estos momentos no parece que preocupe en exceso al vestuario zamorano.

"Tenemos muchas ganas de poder vencer este fin de semana porque venimos de perder un partido importante fuera, aunque sabíamos que era complicado. Solo cabe ganar ante Gijón pero como cualquier partido", comentó Walter Júnior, si bien afirmó que "de cara a futuras combinaciones" la trascendencia de este encuentro aumenta.

El jugador del Innova Chef no dudó en destacar que "el equipo está jugando bien" y de ahí el origen de sus mejores minutos desde que está en Zamora. Un buen juego que no se ve traducido en victorias por "pequeños detalles que los demás equipos castigan". "Hemos competido en todos los partidos pero son esas cosas las que marcan la diferencia", apuntó, subrayando: "Nos falta ser más solidos".

Por su parte, Saulo Hernández apoyó la teoría de que el próximo partido importa tanto como el siguiente al afirmar que en el vestuario zamorano "nadie se vuelve loco" pensando en que este encuentro pueda ser clave. "Realmente, para nosotros, este partido es importante para nosotros por dos razones fundamentales: Hacernos fuertes en casa, porque conseguir ser sólido en tu feudo es una sensación muy buena como vimos el año pasado; y, lo más importante, dar imagen de equipo sólido para lo que no se puede encajar más de una o dos derrotas consecutivas. Reconducir malas situaciones ayuda a ver que el trabajo va por buen camino y va por la línea adecuada para que luego se produzcan los resultados", comentó el entrenador.

Hernández, en realidad, tiene otras preocupaciones que la tabla clasificatoria o la posible trascendencia en la misma de las victorias o las derrotas. Comenzando por las condiciones del rival, al que calificó como "un conjunto con mucho talento físico e individual". "Son un grupo peligroso con mucha calidad que, además, no sabes bien como va a actuar sobre la pista porque cada día es un jugador el que destaca. Es verdad que el que mejor números está haciendo es Jamar Reynolds pero la verdad es que asusta la capacidad física o el talento para enchufarlas tan natural que tienen", declaró el técnico, apuntando a "no ofrecer canastas fáciles y jugar sólidos durante todo el tiempo de partido" como a las posibles claves por donde puede encontrar la victoria el Innova Chef. Un triunfo que el año pasado no pudieron lograr los zamoranos, cosa que recordó el entrenador zamorano para destacar que "en su segundo año en la categoría han aprendido y han hecho un equipo más largo, más físico y, fruto de ello, ya han logrado varias victorias de prestigio como la que cosecharon frente a la Rioja, rival que en la primera jornada nos barrió de la pista". Trayectoria que hace del envite "un duelo de máxima dificultad".

Además, Saulo Hernández tendrá que manejar (una vez más) una corta rotación pues las bajas siguen siendo una realidad en su vestuario. "Unai sufre una rotura de fibras y no será de la partida como tampoco es posible que llegue Anthony Libroia, cuya recuperación se ha estancado un poco", señaló el responsable de un CB Zamora que sigue buscando en el mercado alternativas para paliar estos problemas.