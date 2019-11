El cabezazo, acción de riesgo

Nacho AZPARREN

En Estados Unidos, país de contrastes, la situación de alarma es tal que desde hace cinco años los menores de 11 años no pueden rematar de cabeza en los partidos de fútbol. El árbitro trata la acción como si fuera una mano: señala falta. La decisión fue tomada después de que un grupo de padres presentara ante los tribunales de California una demanda contra varias organizaciones, entre ellas la FIFA, por negligencia en el tratamiento de lesiones cerebrales y contusiones provocadas tras rematar con la cabeza. Un estudio de la Universidad de Glasgow da ahora la razón a los más precavidos en este asunto. Rematar con la testa se ha convertido en una actividad de riesgo.

El debate ha vuelto al primer plano después de que el neuropatólogo de la Universidad de Glasgow, Willie Stewart, haya presentado una investigación con una conclusión clara: aquellos que hayan jugado al fútbol tienen más del triple de posibilidades que el resto de morir tras sufrir una enfermedad degenerativa. Concretamente, los exfutbolistas cuentan con cinco veces más posibilidades de sufrir alzhéimer, cuatro veces más de esclerosis lateral amitrófica (ELA) y el doble de tener párkinson.

El trágico caso que atrapó la atención del doctor Stewart fue el del inglés Jeff Astle, un delantero que hizo carrera, principalmente, en el West Bomwich Albion en los años 60 y 70, donde era conocido como "The King" (el rey). Astle anotó en su prolífica carrera 168 goles; más de la mitad, de cabeza. Su vida al dejar los terrenos quedó marcada un deterioro cognitivo acelerado. A los 55 años no recordaba el nombre de su hija. Poco después, aseguraba que su madre, fallecida, seguía viva. Murió en 2002, atragantado con un trozo de comida. Tenía 59 años. En 2014, Stewart analizó el cerebro de Astle y diagnosticó encefalopatía traumática crónica, debido a los golpes en la cabeza. Los síntomas le recordaron al de un boxeador tras una vida de golpes.

El análisis de la situación no se ha quedado ahí. Ahora, el doctor ha concluido sus estudios con la Universidad de Glasgow, que incluye una muestra de 7.676 futbolistas escoceses nacidos entre 1900 y 1976 y de 23.028 ciudadanos con similares características. La conclusión, la aparición del deterioro cognitivo está relacionado con la práctica de un deporte de contacto como el fútbol.

En una reciente entrevista en el diario inglés The Telegraph, el doctor puso el ejemplo del rugby, donde un jugador que ha sufrido un golpe debe salir del campo 10 minutos para ser evaluado. En la NBA, también sensible con el tema, los jugadores que experimentan una contusión entran en el protocolo por conmoción: hasta que no superen las pruebas impuestas no regresan. Esta semana ha sucedido con Tacko Bell, el gigante de 2,29 metros de los Celtics que ha entrado en el protocolo por golpearse con un techo "demasiado bajo". Según su perspectiva, claro.