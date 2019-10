La temporada de campo a través comienza con el VI Trofeo de Otoño

La temporada federada de campo a través comenzará el próximo domingo día 3 con el VI Trofeo de Otoño que organizará el Club Atletismo Zamora y la Delegación Provincial de Atletismo, con la dirección técnica del Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de Castilla y León. La prueba discurrirá sobre un circuito de 2 kilómetros en el bosque de Valorio de Zamora al que habrá que dar un número de vueltas en función de las categorías. Para las categorías inferiores se diseñarán circuitos cuya distancia será adecuada a su edad.

La prueba está abierta a la participación de cualquier atleta, que esté o no federado.

El comienzo de las carreras será a las 11:00 horas y se podrán agrupar carreras para un desarrollo más eficaz de la prueba. Se han establecido las categorías masculinas y femeninas de Absoluto, Máster +35; Sub 18 - Juvenil, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

Las inscripciones se realizarán a través de la página WEB de la Delegación de Atletismo de Zamora (www.delatza.com) y será gratuita para todos los participantes. El plazo de inscripción se cierra el viernes 1 de noviembre a las 20:00 horas. En Sub 8 no se elaborará clasificación, aunque sí tendrán premios los tres primeros.