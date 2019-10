Sergio Sarasola: "Acanor Novás es un equipo duro que sabe pegar"

Sergio Sarasola atendió a los medios antes del duelo que disputará el Zamora Rutas del Vino frente al Acanor Novás este fin de semana en el Ángel Nieto. Un choque "importante" para los pistacho, "como todos los que se juegan en casa" y que, en opinión del primera línea "será difícil pues se trata de un rival que muy físico y que juega duro".

El gallego, fichaje del cuadro de Viriato el pasado verano, no dudó en asegurar que la situación por la que atraviesa el Zamora Rutas del Vino y la derrota sufrida el pasado fin de semana en Sarriá pesan en el ánimo del vestuario. "Lo comentamos, sin duda. Estamos en una situación complicada pero creo que no hay que darle más vueltas a la derrota. Fue duero pero también las condiciones del partido lo eran, con muchas bajas y un largo viaje. Lo importante es encarar el próximo partido, para ello hemos entrenado y lo afrontamos con toda la ilusión del mundo", destacó el lateral.

Sarasola, pese a reconocer la importancia del envite dada la situación actual del equipo, no dudó en afirmar que la contienda frente Acanor Novás "no es más importante que otros partidos como local" para los pistacho. "No sabría decir si es más o menos importante, creo que todos los partidos en casa lo son. Tanto por la tradición que hay en Zamora como por lo que ocurrió la pasada temporada, cuando estuvieron invictos en el Ángel Nieto", comentó, asegurnado que "stá claro que no estamos en la situación en la que queríamos estar" pero que sumar más presión o centrarse en exceso en ese tema "haría que luego llegaran los nervios y las imprecisiones al juego" y no sería productivo para el grupo.

En cuanto al rival de este fin de semana, Sarasola parte con ventaja respecto a varios de sus compañeros. Siendo gallego, el lateral ha jugado "toda la vida" contra ellos. Motivo por el que los conoce bien y se atrevió a dar una pequeña descripción de lo que le espera al Zamora Rutas del Vino: "Es un rival muy físico, que juega muy duro y que ya hace años se veía grande para una categoría como la Primera Nacional. Recuerdo que es un equipo correoso y, este año, cuenta con jugadores grandes y que defienden duro. Saben pegar y vamos tener que tirar de paciencia y mover mucho la bola para poder superarles". Un adversario duo que, sin embargo, no evita que el gallego afronte el partido con optimismo. "Creo que va a ser un partido bonito e igualado pero que podemos ganar si lo hacemos bien", subrayó.