Los jugadores del Zamora no se presentan al segundo entreno de la Selección

Los jugadores del Zamora no se presentan al segundo entreno de la Selección

La Junta Directiva del Zamora CF convoca a los socios de número del Club a una asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el próximo jueves 14 de noviembre de 2019, a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el Colegio Universitario.

En el orden del día se tratará la toma de razón de la actual composición de la junta directiva y aprobación, si procede, de la entrada de nuevos miembros. Además se presentará un informe sobre el estado de tramitación del proceso de transformación del Zamora CF en sociedad anónima deportiva y también será presentado un informe deportivo. La asamblea finalizará con le habitual capítulo de ruegos y preguntas.

En el plano deportivo, el club rojiblanco no tendrá que pagar nada a la Federación por la tramitación de las fichas de jugadores profesionales que ha decidido realizar a un total de 14 jugadores que figuraban como aficionados. En un principio, el precio de inscripción era de 500 euros para cada ficha, pero esta cuota se ha suprimido para la categoría de Tercera División e inferiores. En todo caso, la tramitación de las fichas todavía no se ha realizado y los seis jugadores convocados para participar esta noche en el segundo entrenamiento de la Selección UEFA de Castilla y León no se han presentado en el campo Quinto Centenario de Toro, como ya ocurrió hace quince días. La Federación de Castilla y León ampliará de esta forma el expediente abierto a Carlos, Asiel, Piña, Coque, Juanan y Escudero.

El seleccionador autonómico, Mario Sánchez, declaró ayer que "el Zamora tiene seis excelentes jugadores que desde el primer momento hemos tratado de convocar y que al final, por motivos ajenos a ellos, no han estado hoy en Toro. Porque desde un primer momento han manifestado que querían venir y de hecho cuatro de ellos hace cuatro años que venían a la selección, pero otras circunstancias les han impedido venir. A nivel deportivo ya traspasa nuestras competencias y nosotros seguimos trabajando con el resto de los convocados", declaró el técnico.