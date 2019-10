El museo de Ángel Nieto en Zamora, aún es posible

Hace solo unos días trascendía que el proyecto del Museo Ángel Nieto presentado en mandato de Carmena no es viable al exceder edificabilidad y para que prospere, hay que ceder suelo y modificar el proyecto o tramitar un Plan Especial.

Este proyecto fue presentado a bombo y platillo por el equipo de gobierno anterior del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena. Según ha reconocido a la agencia Europa Press el área de Desarrollo Urbano, "ni siquiera se han iniciado los trámites para ceder la parcela municipal" donde estaría ubicado el Museo, que albergaría además un centro clínico para lesionados en accidentes de moto.



Tampoco se ha llevado a cabo todavía el concurso público que exigen este tipo de actuaciones sobre terreno municipal. Actualmente la calificación urbanística de los terrenos elegidos en el barrio de Vallecas es de "equipamiento básico", aunque también pueden aceptarse "otros usos compatibles". Parece ser que la Fundación Ángel Nieto se comprometió a rehacer el proyecto, pero el nuevo gobierno municipal niega haber recibido dicho replanteo.

La exalcaldesa Manuela Carmena manifestó en diversas ocasiones su "compromiso firme" con este museo después del cierre en 2013 del anterior dedicado a Nieto, en el distrito de Arganzuela. Este edifico municipal estuvo sin uso desde entonces porque se erigía sobre una parcela que formaba parte del Área de Planeamiento Específico (APE) llamada 'Méndez Álvaro c/v Meneses', por modificación del PGOUM aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en el año 2010, según la información hecha pública por la agencia Europa Press. Esta situación y sus consiguientes implicaciones políticas hacen temer por el futuro del museo dedicado al piloto zamorano.

No anda sobrada la provincia de Zamora de hijos ilustres y Ángel Nieto es uno de los más destacados. El propio piloto realizó algunas gestiones hace ya una década para que su museo recalase finalmente en su ciudad natal, pero no existió el debido respaldo político para lograrlo. Ahora, tras su fallecimiento, Vallecas tomó la iniciativa y desde Zamora se observó la maniobra sin la esperada reacción por parte de nuestros políticos. Pero creo que no está todo perdido y que nuestra ciudad está a tiempo todavía de liderar un proyecto verdaderamente serio para hacer realidad el museo con el que soñó hasta su fallecimiento el trece veces campeón del mundo.

El casco histórico necesita equipamientos para salir del letargo en el que se encuentra sumido desde hace décadas, y existen innumerables terrenos sobre los que se podría edificar este equipamiento cultural que, además, no tendría una especial complejidad constructiva como puede tenerla el nuevo museo de Semana Santa, más necesitado de grandes espacios que éste.

Estoy convencido de que un museo dedicado a Angel Nieto tendría muchísimo más tirón popular, pensando sobre todo en el turismo, que el nunca resuelto de Baltasar Lobo, o los ya existentes (Provincial, Etnográfico, Catedralicio...) cuyo número de visitantes es más bien discreto y que, de todas formas, para nada son incompatibles