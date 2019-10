Mondelo mantiene el bloque de la selección para el día 15

El seleccionador nacional Lucas Mondelo hizo pública ayer la convocatoria para el partido que España jugará contra Francia el próximo día 15 en Zamora, en la que figuran como principales novedades la base del Avenida Maite Cazorla, y la alero de AlQazeres Paula Ginzo. El encuentro será la repetición de la final del último Europeo y servirá como preparación para el Preolímpico que se jugará en el próximo mes de febrero.

Este partido se repetirá el domingo 17 de noviembre en Palencia. Lucas Mondelo ha confeccionado una convocatoria de 16 jugadoras "en la que cabe destacar el regreso de Alba Torrens y la inclusión de la debutante Maite Cazorla. Una lista en la que se encuentran diez de las campeonas en el último Eurobasket y compuesta por la base de los últimos años que ha hecho que España lleve sin bajarse del podio los siete últimos campeonatos internacionales", ha informado la FEB.

La convocatoria completa es la siguiente: Bases: Maite Cazorla, Silvia Domínguez, Cristina Ouviña, Laia Palau. Escoltas: Queralt Casas, Anna Cruz, Leonor Rodríguez, Andrea Vilaró. Aleros: Alba Torrens, Marta Xargay. Ala-Pivots: Tamara Abalde, María Araújo, Laura Gil, Paula Ginzo. Pívots: Nogaye Lo, Laura Nicholls

El equipo se concentrará en Palencia el lunes día 11, donde permanecerá hasta el viernes 15, fecha en la que reeditará la final del Eurobasket 2019 ante Francia en Zamora a partir de las 20:30 horas. Dos días más tarde, ya de regreso en Palencia, la Selección volverá a enfrentarse al conjunto galo a las 12:30 horas. Ambos encuentros podrán seguirse en directo por Teledeporte.

"La Selección Femenina realizará en esta concentración una preparación específica para el Preolímpico de febrero, en el que no tendremos casi margen para trabajar. Hemos confeccionado una lista de 16 jugadoras para esta concentración. Solemos manejar una de 18 o 20, pero en esta ocasión Astou Ndour y María Conde no estarán por lesión. Alba Torrens vuelve a incorporarse al grupo, aunque no jugará estos dos amistosos porque se encuentra en la fase de recuperación de su lesión", detalla el seleccionador Lucas Mondelo en declaraciones a la Federación Española de Baloncesto.

El técnico también ha querido realizar un llamamiento a la afición: "No os defraudaremos. Ofreceremos lo de siempre: intensidad, ritmo, valores y ese baloncesto tan dinámico que tanto os gusta. Es una oportunidad única de ver a dos de las mejores selecciones del continente y a las futuras promesas que pronto serán estrellas de ambos países".