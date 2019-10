Por la vía rápida

No hubo sorpresas en el Ruta de la Plata y el Zamora CF se impuso con contundencia a un rival, La Granja, que llegaba en puestos de descenso y que vio como a las primeras de cambio el partido se le escapaba. Prueba de ello es que en el minuto nueve los locales ya ganaban por 3-0, lo que daba muestra de lo que podía llegar a disfrutar la afición. Al final un contundente 6-0 en un encuentro que fue de más a menos y es que el segundo tiempo fue, como mínimo, menos efectivo.

Con este nuevo triunfo, los zamoranos pasarán otra semana como líderes del Grupo VIII, seguidos del Burgos Promesas, con un punto menos (30); Gimnástica Segoviana (27) y Numancia B (25), que a día de hoy cerraría el play-off de ascenso empatado a puntos con el Salamanca B, que ahora mismo es quinto.

En cuanto al partido y como ya es tradición en cada jornada, Movilla introdujo diferentes cambios en un once que desde el primer instante mostró los dientes, y en el que también se vieron variaciones en el dibujo jugando de comienzo con tres defensas. Así, cuando apenas habían transcurrido dos minutos de choque se inició el festival goleador de un equipo que tenía en mente recuperar el puesto de privilegio, y lo cierto es que iba a hacerlo por todo lo alto.

Tras un balón que puso Coque, Garban abría la lata ante un rival que iba a sufrir en su piel la artillería de los del Duero. Los de Movilla no estaban dispuestos a levantar el pie del acelerador y en los minutos 6 y 9 dejaron sentenciado el encuentro. Fue Sergio García quien se alzó protagonista con dos tantos, a pase de Vallejo y Zotes, respectivamente, que pusieron un 3-0 que no dejaba lugar a dudas de lo que a acontecer sobre el césped. En la mente de los presentes sobrevolaba el 9-0 que le endosaron la pasada temporada al equipo segoviano, y es que dado como estaba transcurriendo el choque todo hacía presagiar una gran goleada, aunque en esta ocasión no se batieron récords.

Pasaban los minutos y es cierto que La Granja intentaba reaccionar aunque con una dificultad máxima que permitió a Villanueva pasar una tarde relativamente plácida y es que apenas tuvo que intervenir en disparos centrados de los visitantes.

Con el 3-0 el Zamora CF pudo relajarse y los rivales vieron casi nulas las posibilidades de llevarse algo del estadio zamorano, aunque su delantero Vitolo, el más activo del cuadro segoviano, pudo sorprender con un disparo desde fuera del área que se fue por encima de la cruceta. Sin embargo, el que volvió a acertar fue Sergio García y es el delantero zamorano demostró estar en su momento más dulce con el cuarto con el que sentenció el encuentro. De ahí al descanso, más de lo mismo, balones largos a la espalda de los centrales en busca del quinto de la tarde. Al final fue Garban, a la salida de un córner que despejó la defensa, quien puso el 5-0 con el que enfilaron el túnel de vestuarios.

La segunda parte se inició movida. Dos cambios locales y un gol en propia puerta del capitán de La Granja al intentar despejar un balón, que fue el 6-0. El partido carecía de emoción, pero aun así se pudieron ver detalles brillantes que despertaron los aplausos del respetable, más allá de si la jugada acababa o no en gol. Fue Sergio quien dio un absoluto recital de juego y se fue entre vítores al ser sustituido. Con los tres cambios hechos, el Zamora CF volvió a la defensa de cuatro habitual y así afrontó la recta final del partido. Los rojiblancos buscaban la guinda al pastel y ocasiones tuvieron pero al final un 6-0 que plasma la superioridad zamorana.

Suma y sigue, por tanto, para un equipo que aspira a seguir creciendo. La próxima parada será en casa del Burgos Bupolsa, un equipo de la zona media baja.