Saulo Hernández: "Hicimos nuestros mejores 20 minutos"

Saulo Hernández, técnico del Innova Chef señaló al final del encuentro que no solo su equipo bajó de intensidad en el último cuarto, sino que "tras veinte primeros de buen baloncesto, no estuvo a la altura necesaria para batir al líder". Una realidad que no le impidió sacar lecturas positivas ya que "el equipo hizo muchas cosas bien y jugó de tú a tú muchos minutos ante un rival que va invicto tras siete jornadas de liga".

"Hemos hecho un buen partido durante los 20 primeros minutos pero, ya en la segunda parte, no hemos sabido ajustarnos al nivel necesario para mantener el duelo igualado ante un Juaristi ISB que ha apelado a una defensa intensa con el permiso de los árbitros", relató Saulo Hernández, añadiendo: "Ellos son un equipo que juega físico y cuando el partido lo requiere suben líneas y su agresividad. Lo sabíamos y no pudimos hacer frente a ese aspecto en el tramo final".

Pese a esa lectura, Saulo Hernández destacó tres notas positivas del Innova Chef en este duelo. "Durante los primeros veinte minutos jugamos el mejor baloncesto de ataque de la temporada y jugadores como Biel o Javi no solo cumplieron sino que tuvieron una gran actuación, por lo que fuimos capaces de plantar cara al líder", afirmó, destacando como aspecto negativo la lesión de Mendikote que sufre una rotura fibrilar.