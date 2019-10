Movilla: "Nuestros jugadores no van a ser sancionados"

El entrenador del Zamora CF se mostró ayer muy seguro de que los seis jugadores rojiblancos que no acudieron al entrenamiento de la Selección de Castilla y León UEFA para el que fueron convocados no serán sancionados. Así lo aseguró ayer en rueda de prensa David Movilla, y es que, aunque el técnico no quiso entrar en detalles, sí insistió en que "por lo que yo tengo entendido no van a ser sancionados". "Estoy tranquilo por la información que me dan y no tenemos miedo". Respecto a esta misma polémica que afecta a Juanan, Coque, Asiel, Piña, Carlos Ramos y Escudero, subrayó que este miércoles (día en el que han vuelto a ser convocados por la Territorial) les espera en el entrenamiento del Zamora CF.

Respecto al encuentro de ayer ante La Granja (6-0) el entrenador habló de dos partes diferenciadas. Así, Movilla admitió que en el primer tiempo el nivel de acierto fue alto pero también reconoció que los tres jugadores rivales más desequilibrantes "nos hicieron correr hacia atrás". Respecto a la segunda mitad, y sin querer quitar méritos al rival, sí recordó que el rendimiento no había sido tan eficaz.

En cuanto a los cambios introducidos en el once, mantuvo su discurso y recordó que siempre sacan el once que creen mejor y que más puede aportar, pero también dejó claro que en su equipo salga quien salga aporta. Entre todos, y preguntado por Zotes, alabó el trabajo y calidad del jugador.