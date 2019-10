García: "La imagen fue buena, pero tenemos que ganar ya"

Fran García, entrenador de Quesos El Pastor, señaló al término del choque ante Perfumerías Avenida que su equipo "por primera vez jugó lo que había entrenado" y que por ello "se disputó un partido más o menos igualado en el que se intentó ganar pero no se pudo".

"Ha sido un partido pues igualado, más o menos, hasta el tercer cuarto cuando han dado un tirón de 14 o 15 puntos para luego jugar el resto del partido con ese colchón. Lo intentamos pero no se pudo", comentó García para añadir: "Hemos dado una buena imagen y se ha competido bien durante la gran parte del partido, además la segunda línea con Seilund y Gala, así como Felixova en ataque, han aportado al grupo. Sin embargo, la realidad es que necesitamos empezar a ganar partidos ya. De nada sirve jugar bien el día que no hace falta y no hacerlo ante rivales de menor entidad".