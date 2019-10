Seis jugadores del Zamora, ante cinco años de sanción

El Zamora CF se encuentra en el punto de mira de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Después de la negativa de seis jugadores a acudir la pasada semana al entrenamiento de la preselección UEFA para el que habían sido convocados, el organismo ha movido ficha y lo ha hecho por partida doble. De este modo, el seleccionador regional ha vuelto a convocar a los mismos seis futbolistas (Coque, Juanan, Carlos Ramos, Asiel, Escudero y Piña) a participar en la sesión que se celebrará el miércoles 30 de octubre a partir de las seis de la tarde en Toro para continuar con la preparación de la Copa de Regiones, y a día de hoy es una incógnita si se presentarán o no. Desde la plantilla zamorana señalaron que todavía no se ha decidido qué hacer y será a partir del lunes, una vez pase el encuentro ante La Granja, cuando los convocados tomen una decisión, ya sea de forma individual o en consenso con el club desde donde en su día "agradecieron el compromiso" que los jugadores tienen con la entidad. No obstante, y a pesar de destacar que se trata de una temporada en la que hay mucho en juego para el Zamora y con pocos descansos, sí son una realidad casos como los de Coque, Juanan y Escudero que han acudido durante años a estas convocatorias sin objeción ninguna. Para esta segunda convocatoria, además de los seis rojiblancos, se han convocado integrantes del Real Ávila (2), Cebrereña (1), Arandina (3), Burgos Promesas (2), Atlético Astorga (4), La Virgen del Camino, Cristo Atlético (4), Santa Marta (2), Segoviana (2), Almazán (3) y Tordesillas (1).

La segunda medida tomada desde la Federación ha sido la de abrir expediente a los seis rojiblancos que se negaron a acudir con la arlequinada con el fin de estudiar posibles sanciones. Así se ha informado tanto al Zamora CF como a los futbolistas y es que el "castigo" impuesto podría llegar a la suspensión o privación de licencia hasta cinco años, lo que supondría un duro varapalo puesto que en caso de imponérseles la sanción máxima se les acabaría la carrera deportiva. Con esta medida la Territorial trata de hacer valer la importancia de acudir a las convocatorias del combinado autonómico y es que se corre el riesgo de que sean más los clubes o jugadores los que decidan no participar con la selección regional.

En otro orden de cosas, y tratando de mantenerse ajenos a toda la polémica, el equipo continuó ayer con los entrenamientos de cara al encuentro de este domingo (17.30 horas) ante La Granja, rival que llega en puestos de descenso y al que el año pasado se goleó por un contundente 9-0. A pesar de ese detalle desde el Ruta no quieren relajaciones y los jugadores se ejercitaron a fondo para entrar en un once inicial que sigue sin ser fijo y es que David Movilla mantiene continuas rotaciones entre los suyos. El partido tendrá un componente especial y será a favor de la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del Día contra el cáncer de mama que tuvo lugar la pasada semana. Bajo el lema "Por todas ellas" las mujeres podrán acceder al encuentro de forma gratuita y, además, dos euros de cada entrada vendida serán destinados a AECC que pondrá a disposición de los asistentes huchas para hacer donativos.