Rutas del Vino busca una nueva victoria en Sarriá

El BM Rutas del Vino Zamora intentará hoy prolongar la racha de dos victorias consecutivas que ha acumulado en esta semana con las que ha confirmado que el buen juego que venía realizando el equipo pistacho puede traducirse en triunfos. El conjunto que dirige Leo Alvarez enderezó su rumbo con una importantísima victoria el sábado pasado en el Angel Nieto contra el Bordills, y el miércoles, ante el asombro general, el que caía en el municipal zamorano era el "viejo conocido" Puerto Sagunto en la Copa del Rey.

Son dos buenos precedentes para el partido de esta noche (20.00 horas) contra el Sarriá, un recién ascendido que está protagonizando un buen debut en Plata con 2 victorias y 3 derrotas, las mismas con que cuenta el Rutas del Vino y que les sitúa igualados en la clasificación aunque si los zamoranos tienen mayor capacidad goleadora, los barceloneses reciben menos goles.

Leo Alvarez no podrá contar tampoco hoy con sus dos argentinos, Gastón y Rama, ni tampoco con los lesionados Octavio y Raúl. Además Jaime González arrastra problemas musculares aunque es de esperar que esté disponible hoy en Barcelona.

Leo Alvarez ha definido al Sarriá como "un equipo complejo con el típico juego catalán, muy rápido, son muy jugoncetes, muy fintadores en el uno contra uno, un buen lanzamiento exterior desde el lateral derecho, juegan bien con pivote, hacen un juego vistoso y se aprovechan mucho de los errores. Tiene muchas rotaciones, es un equipo joven y alegre, con ganas de hacerlo bien. Será difícil".

Alvarez aprovechó el partido de Copa contra Puerto Sagunto para probar rotaciones y de hecho jugaron hasta tres juveniles: "Intentaremos cuadrar el equipo de la mejor manera posible ante las bajas. El objetivo tiene que ser jugar muy serio y para ello, tenemos que hacer nuestro partido. Si intentamos jugar más lento para preservar a los jugadores, va a ser peor".

O`Mullony recibe el alta

La zamorana María Prieto O´Mullony ha recibido hoy el alta médica que pone fin a siete meses de recuperación de la lesión de ligamento cruzado que sufrió en su rodilla. La extremo zurda podrá ya incorporarse a los entrenamientos de forma plena con el Super Amara Bera Bera con el que se comprometió antes de lesionarse en la pasada temporada.

Prieto O´Mullony sufrió esta grave lesión en Polonia donde disputaba con la Selección Española Objetivo 2021 la Baltic Handball Cup. Los pronósticos de recuperación apuntaron a un plazo de entre seis y ocho meses y finalmente han sido siete. En el pasado mes de marzo, la jugadora zamorana militaba todavía en el Aula Cultural de Valladolid aunque ya se sabía que se había comprometido con el que ha sido el mejor equipo español de los últimos años, el Bera Bera de San Sebastián.

María Prieto ha señalado que "he pensado muchas veces en este día, en qué diría y cómo me sentiría. Hoy lo único que me sale es emocionarme y agradecer a todas las personas que llevan aguantándome todo este tiempo y que han puesto su grano de arena para que todo haya salido bien".