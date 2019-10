Mestres: "Las victorias van a llegar, seguro"

La alero del Quesos El Pastor Gala Mestres destacó ayer en rueda de prensa sobre el casi imposible partido contra Perfumerias Avenida que "para mi es un gusto jugar estos partidos porque necesitaríamos una victoria para que nos dé un empujoncito pero jugar contra Avenida siempre es un orgullo y tenemos que aprovechar e partido para salir reforzadas y con buenas sensaciones".

"Todos somos conscientes de lo difícil que será pero siempre tienes que salir con alguna esperanza de que puedes ganar. Va a ser un partido muy duro y somos conscientes y realistas sobre a quien nos enfrentamos", añadió la jugadora catalana.

Pese a que tarda en llegar la segunda victoria, Mestres asegura que "estamos trabajando muy bien. Los dos partidos perdidos en los últimos minutos han sido un duro golpe pero como grupo estamos muy bien, con la cabeza muy asentada y vamos a seguir así. La evolución es buena y las victorias van a salir, seguro".

En cuanto a su estado personal a estas alturas de la Liga, Gala Mestres reconoce se encuentra bien aunque "me encuentro un poco nerviosa cuando salgo a la pista, el cambio es muy grande, pero creo que poco a poco voy encontrándome mejor. Me gusta el trabajo que se está haciendo y lo estoy disputando. Tan sólo me falta un poco de confianza".

Fran García

El entrenador del Quesos El Pastor, Fran García, no descarta la posibilidad de ganar el domingo a Perfumerías Avenida porque "los partidos empiezan en cero a cero. El partido es de una dificultad extrema, como cuando juegas contra Girona o Valencia que ya sabes lo que te espera. Dificultad, la máxima, pero hay que competir e intentar coger buenas sensaciones del partido, seguir trabajando para que salgan más fluidas las cosas que preparamos en los entrenamientos e intentar obtener cosas positivas del partido".

El entrenador asturiano no establece la más mínima comparación de este partido con el que ambos rivales disputaron en la Copa Castilla y León con victoria naranja frente a un rival que tan sólo contaba con cuatro jugadoras profesionales: "Aquel partido fue irreal porque a Avenida le faltaban muchas jugadoras por llegar y la pretemporada es para lo que es, y la gente tampoco compite al cien por cien".

El entrenador del Quesos El Pastor destacó que "Avenida tiene un equipo hecho pensando en la Euroliga pero finalmente no han podido jugar esa competición y para Eurocup está entre los favoritos a llevarse el título".

Fran García siguió insistiendo en que el Quesos El Pastor "tiene una laguna importante en el juego interior que no está aportando lo que esperábamos y las exteriores son las que se encargan de la anotación y por eso no estamos pasando de los 60 puntos por partido. No tenemos puntos desde nuestras referencias interiores y en esta liga, sin juego interior, lo pasas mal. Aún así, estamos compitiendo hasta el final, hemos perdido los dos últimos partidos en el último minuto por decisiones malas, por mala suerte y esperemos que cambie un poco la película". Respecto a la posibilidad de reforzar el equipo en el juego interior, Fran García añadió que "estamos esperando pacientemente.