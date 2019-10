María O´Mullony recibe el alta médica de su lesión

La zamorana María Prieto O´Mullony ha recibido hoy el alta médica que pone fin a siete meses de recuperación de la lesión de ligamento cruzado que sufrió en su rodilla. La extremo zurda podrá ya incorporarse a los entrenamientos de forma plena con el Super Amara Bera Bera con el que se comprometió antes de lesionarse en la pasada temporada.

Prieto O´Mullony sufrió esta grave lesión en Polonia donde disputaba con la Selección Española Objetivo 2021 la Baltic Handball Cup. Los pronósticos de recuperación apuntaron a un plazo de entre seis y ocho meses y finalmente han sido siete. En el pasado mes de marzo, la jugadora zamorana militaba todavía en el Aula Cultural de Valladolid aunque ya se sabía que se había comprometido con el que ha sido el mejor equipo español de los últimos años, el Bera Bera de San Sebastián.

María Prieto ha señalado que "he pensado muchas veces en este día, en qué diría y cómo me sentiría. Hoy lo único que me sale es emocionarme y agradecer a todas las personas que llevan aguantándome todo este tiempo y que han puesto su grano de arena para que todo haya salido bien"