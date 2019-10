Una zamorana entrenará al equipo nacional absoluto

La zamorana Cristina García Carballo, Técnico en Animación y Actividades Físico Deportivas, Técnico Deportivo Superior de Salvamento y Socorrismo, entrenadora del Club Deportivo Salvamento Dragones y deportista de las categorías absoluta y máster, ha sido convocada por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) como entrenadora del equipo nacional absoluto para la German Cup que se celebrará en la ciudad de Warendorf (Alemania) desde el 21 al 24 de noviembre.

La selección nacional, según la convocatoria provisional, está compuesta por diez socorristas, cinco de la categoría femenina y el mismo número de la masculina de cinco clubes españoles, que disputarán las pruebas de piscina individuales y por equipos en las instalaciones de la School of Sports of the German Forces.

Los deportistas que integran el equipo nacional de la categoría absoluta son: Isabel Costa Portilla, Antía García Silva, Miriam de Dios Lasa, Miriam Martínez Manzano, Samantha Redondo Martín, Gonzalo Mateo Merino, Carlos Pardo Esteban, Roberto Moreno Díaz, Sergio Vargas Garmendia y Raúl Spuznar Rosa.

El cuadro técnico, además de la entrenadora Cristina García, lo completan el seleccionador nacional y director deportivo de la Federación Española, José Miguel Rodríguez Ferrero y Samuel Gómez Mayor, como técnico deportivo.

Iván Romero

Por otro lado, el socorrista benaventano Iván Romero (Club Salvamento y Socorrismo Benavente) irá convocado con el equipo nacional júnior en la Orange Cup que se celebrará en Eindhoven (Países Bajos) entre el 29 de noviembre y el 2 diciembre.

El equipo técnico que viajará a Países Bajos, gracias a una ayuda económica del Consejo Superior de Deportes (CSD), está formado por José Miguel Rodríguez Ferrero, director deportivo de la Federación y seleccionador nacional y los técnicos Carlos Acedo Becares y David Orgeira Seoane.