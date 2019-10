"No podemos darnos el lujo de no ser intensos"

Leo Álvarez señalaba en rueda de prensa que su equipo "hizo méritos" para conseguir por segunda vez llegar a la tercera ronda de la Copa del Rey pese a que reconoció que el rival "tenía muchas bajas" y jugó "con gente que no estaba al cien por cien" y eso ayudó. "Sabía de sus ausencias pero no esperaba tantas. Quizá por ello nuestra apuesta por obligarles a esforzarse ha tenido más fruto del esperado", afirmó, añadiendo: "Nosotros no podemos permitirnos el lujo de estar poco intensos. Debemos luchar, correr y hacer lo entrenado siempre porque lo necesitamos". En cuanto a la gran cantidad de minutos jugados por los canteranos, el técnico afirmó que "no era parte del plan, se decidió en función del desarrollo del partido. Si bien queríamos repartir minutos, David por ejemplo ha podido jugar más por ello". En cuanto al técnico de Puerto Sagunto, su discurso fue claro y honesto: "Sin desmerecer la victoria de Zamora, nuestra realidad es centrar esfuerzos en la Liga Asobal y hoy se ha visto".